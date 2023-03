La Chine a fixé un objectif officiel de croissance économique « d’environ 5 % » pour 2023, mais une nouvelle étude de Tabula Investment Management Limited (Tabula), fournisseur européen d’ETF, révèle qu’un tiers des investisseurs professionnels européens s’attendent à ce qu’elle soit plus élevée.

L’optimisme croissant à l’égard de l’amélioration des perspectives de la Chine se reflète dans les fortes entrées dans le Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF (Bloomberg : TAHY LN), qui offre actuellement un rendement d’environ 14,5%. L’ETF a enregistré des entrées nettes de près de 100 millions de dollars US au cours des douze derniers mois et a enregistré une performance de +50% depuis le 1er novembre 2022.

Au début du mois de novembre dernier, la Chine a changé d’approche, passant de la politique zéro-Covid à zéro restriction au Covid. À la suite de ce revirement, la nouvelle enquête de Tabula réalisée auprès d’investisseurs professionnels européens - qui gèrent collectivement plus de 250 milliards de dollars d’actifs - a révélé que 84 % d’entre eux s’attendent désormais à ce que les économies asiatiques évitent la récession cette année.

Les investisseurs professionnels sont également beaucoup plus optimistes à l’égard du secteur immobilier chinois, qui a connu de récentes difficultés. La quasi-totalité (98 %) des personnes interrogées pensent que deux années de souffrance et de désendettement dans le secteur immobilier chinois permettront de renforcer considérablement la base du secteur à l’avenir ; près de la moitié (47 %) sont tout à fait d’accord avec ce point de vue.

Les ventes de logements neufs en Chine ont chuté en 2021 et 2022, mais des mesures radicales, telles que la suppression des restrictions sur les prêts hypothécaires, font que 62 % des investisseurs professionnels européens interrogés par Tabula s’attendent à ce que les ventes renouent avec la tendance à la croissance à long terme cette année. Plus d’un tiers des personnes interrogées s’attendent à ce que la demande refoulée se traduise par des ventes de logements supérieures à cette tendance.

Toutefois, l’inflation pourrait constituer un défi pour le gouvernement chinois. Avec plus de 2,6 billions de dollars US ajoutés à l’épargne des ménages chinois l’année dernière, l’épargne nationale n’a jamais été aussi élevée. Avec la levée de trois années de restrictions Covid, une vague de dépenses sera probablement libérée et, par conséquent, la majorité des investisseurs interrogés par Tabula (86 %) pensent que l’inflation du pays dépassera le plafond de 3 % souhaité par le gouvernement cette année.