La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont obtenus.

Dans le sillage de la pandémie du Covid, les fonds thématiques ont gagné une visibilité considérable, captant une part importante des flux d’investissement et élargissant leur part de marché. Cette catégorie distincte de fonds, conçue pour capitaliser sur des thèmes de croissance séculaires allant de l’intelligence artificielle au vieillissement des populations, a vu ses actifs sous gestion plus que doublé depuis 2018, au niveau mondial. Cependant, la forte volatilité de ces produits, combinée à la possibilité de négociation intraday des ETF thématiques avec des frais de transaction faibles ou nuls, peut encourager des comportements inappropriés de la part de l’investisseur et, in fine, entraîner de mauvais résultats d’investissement.

« Dans l’ensemble, les fonds thématiques ont produit une performance décevante pour leurs investisseurs, avec un écart de résultats stupéfiant de 4,9 % par an en moyenne. Malheureusement, cela résulte de mauvais timing d’investissement qui ont eu pour conséquence une perte de plus des deux tiers de la performance de ces fonds sur la période. », souligne Kenneth Lamont, Senior Manager Research Analyst, Morningstar

Principaux enseignements de la recherche :

Les investisseurs dans les fonds thématiques ont perdu plus des deux tiers de la performance totale en raison d’achats et de ventes effectués au mauvais moment.

Alors que la performance moyenne des fonds thématiques a été de 7,3 % annualisés sur la période de cinq ans arrêtée au 30 juin 2023, les investisseurs n’ont obtenu qu’un rendement de 2,4 % si l’on tient compte de l’impact des entrées et des sorties de fonds. Ainsi, les investisseurs ont subi une perte de performance de 4,9 %.

Les investisseurs ont perdu plus de valeur dans les fonds ciblés, comme ceux suivant les thèmes de la technologie ou du monde physique, que dans les fonds thématiques plus diversifiés.

Les écarts de rendement étaient beaucoup plus importants dans les ETF que dans les fonds ouverts thématiques. Les ETF ont tendance à offrir des paris plus concentrés et se prêtent à une utilisation tactique.

« Les investisseurs, collectivement, ont connu de grandes difficultés dans leurs anticipations de marché, en particulier lorsqu’ils achètent et vendent des fonds thématiques ciblés, et donc plus volatils, par rapport à d’autres plus diversifiés. Notre étude préconise une stratégie d’achat et de conservation plus patiente et plus disciplinée sur les fonds thématiques, soulignant que cette approche est susceptible de produire des résultats d’investissement supérieurs pour la plupart des investisseurs. », conclue Kenneth Lamont, Senior Manager Research Analyst, Morningstar.