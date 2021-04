Au cours des 12 derniers mois, plus de 700 SPAC [ 1 ] ont envahi la bourse de New York, capturant plus de 200 milliards de dollars.

Mais les bulles spéculatives se sont souvent accompagnées d’un enthousiasme généralisé des investisseurs. Or, plusieurs indicateurs nous montrent que ce n’est pas encore le cas. Les flux au niveau des fonds en actions sur les douze derniers mois ont été plutôt maigres. La volatilité des options ne s’est pas effondrée. L’optimisme des particuliers est bien là, mais sans explosion de joie, ainsi que le montre la proportion entre haussiers et baissiers chez les investisseurs privés américains. Au fond, ce rallye phénoménal depuis mars dernier a été peu aimé et peu suivi. Du côté des entreprises aussi, nous n’avons assisté ni à une furie de fusions-acquisitions ni à la boulimie pour le crédit qui avait souvent annoncé les précédentes bulles.

Les signes d’excès se multiplient et cette question devient récurrente : les politiques monétaires et fiscales ultra généreuses ont-elles créé les conditions d’une bulle spéculative à la bourse américaine ?

En fin d’année dernière, la capitalisation boursière de Tesla représentait à elle seule plus que celle des neuf plus grands constructeurs automobiles mondiaux additionnées [ 2 ]. En janvier 2021, des bataillons de spéculateurs particuliers ont pris d’assaut la citadelle des hedge funds et l’action Gamestop a été catapultée jusqu’à une altitude vertigineuse.

Notes

[1] Source Bloomberg, mars 2021, « SPACs Fall on Report U.S. SEC Has Opened Inquiry Into Frenzy » ; SPAC : Special-Purpose Acquisition Company, Structure d’investissement cotée en bourse utilisée pour financer des opérations de fusion-acquisition.

[2] Source CNBC, Décembre 2020, “Tesla’s market cap tops the 9 largest automakers combined — Experts disagree about if that can last”