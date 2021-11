La croissance et l’inflation ne sont pas trop problématiques. L’inflation devrait se stabiliser d’ici la fin de l’année à mesure que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se résorbent. Et les perspectives de croissance militent probablement en faveur d’une modération dans les économies avancées, à mesure que la ruée vers les initiatives budgétaires et monétaires s’atténue. La véritable préoccupation est celle des valorisations. Nous nous attendons à une tendance décente du marché des actions développées, qui devrait se terminer brusquement à la fin de 2022. C’est là que réside l’opportunité – d’abord dans cet élan continu, puis dans cet appel d’air et la dispersion des actifs qui en résulte.

L’inflation sous-jacente devrait s’estomper plus rapidement que prévu

Les perspectives d’inflation sont déterminées par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les degrés extrêmes de liquidité et les prix de l’énergie. Pendant la pandémie, avec de nombreux services indisponibles, les consommateurs se sont détournés vers les produits manufacturés. Dans un premier temps, les vendeurs ont pu plonger dans leurs stocks pour répondre à la demande croissante avant que les pénuries ne commencent à apparaître sur une grande partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Une partie de la production a déjà rebondi, mais d’autres prendront des mois car l’investissement est nécessaire pour augmenter la capacité.

Du côté monétaire, la BCE et la Fed sont toutes deux en retard, convaincues que l’inflation est essentiellement un phénomène transitoire et que leur crédibilité est à l’épreuve des balles. Cela peut conduire à un cycle de hausse des prix conduisant à une croissance des salaires bien au-dessus de la productivité, ce qui mène à une inflation plus élevée. Elle détermine également en partie la force de la demande mondiale à un moment où l’offre de biens ne peut pas suivre – en d’autres termes, l’économie mondiale est au-dessus du soi-disant écart de production. L’inflation aux États-Unis a atteint des niveaux jamais vus depuis les années 1990, et la Fed, et dans une moindre mesure la BCE, jouent un jeu dangereux, ne prêtant guère attention à l’expérience du passé et celle de nombreux marchés émergents. Nous nous attendons à ce que ces banques centrales deviennent de plus en plus prudentes. Cela devrait conduire à un ralentissement économique plus rapide, d’ici la fin de 2022.

Dès lors que l’inflation s’abaisserait plus rapidement que prévu au second semestre 2022, l’OPEP+ serait fortement incitée à réduire la production de pétrole afin de maximiser ses rentes, avant que le monde adopte des énergies plus vertes. Dans la mesure où ces « impôts » de l’OPEP+ croissent autant qu’ils le peuvent, il est probable que le marché accélérera rapidement les investissements ESG.

Un rallye continu

Dans un tel environnement, avec des liquidités passant par le système, une croissance décente et des banques centrales qui ont tardivement pris le contrôle de l’inflation, nous devrions assister à une reprise continue dans des styles d’investissement tels que la Croissance et la Qualité, mais aussi dans la recherche du Crédit et finalement des maturités plus longues. Ensuite, la réalisation d’une croissance plus faible sur une période plus longue sera probablement un coup de marteau sur une partie du style Croissance/Qualité, en particulier lorsque les entreprises commencent finalement à rivaliser sur les prix pour capturer des parts de marché, encouragée par des pressions réglementaires toujours plus fortes. Ce scénario s’avère probable à la fin de l’année 2022.

Opportunités d’investissement

Dans un environnement où la liquidité gagne régulièrement du terrain au vu des craintes d’une hausse de l’inflation, nous sommes confrontés à des tendances positives continues des actions nord-américaines, de la croissance et du style de qualité. Mais derrière cela se cachent de vastes forces, à mesure que les solutions ESG prennent leur essor, et que les gagnants et perdants se différencient de plus en plus. Cela appelle une analyse appropriée des tendances et des secteurs, ainsi qu’une diversification intelligente des styles, via le recours à des solutions d’investissement flexibles.

D’ici la fin de l’année 2022, les marchés boursiers devraient passer par l’œil de l’aiguille, suggérant de détenir des bons du Trésor américain à long terme en tant que couverture partielle. Dans cette phase de forte dispersion, nous devrions voir une forme de dislocation et, de ce fait, des opportunités émerger puisque quelques forces fondamentales devraient rapidement se distinguer. Cela comprend :