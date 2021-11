Les foncières ont progressé en eurozone de +2,5 % le mois dernier tandis que SOFIDY Sélection 1 s’est apprécié de +4,4 % sous l’effet d’une exposition élevée aux actifs d’utilité sociale (via principalement la foncière nordique SBB), à la logistique (WDP et VGP) et au stockage pour les particuliers qui enregistre à la fois des hausses de loyers et une progression sensible des taux d’occupation (Shurgard, Safestore, Big Yellow).

L’offre récente de rachat en cash à 19.5€ (soit 17% de hausse vs le cours de bourse ex ante) de la foncière de bureau allemande Alstria (qui était détenue par votre fonds à hauteur de 3.5% du total de ses actifs) par Brookfield AM correspond à une prime de + 6.8% sur la valeur d’actif de l’acteur allemand (au 30 septembre dernier). Cette transaction illustre :

1/ l’écart entre les valorisations boursières et les niveaux de transactions physiques qui devrait favoriser un re-rating (à la hausse) des cours de bourse du secteur, mais aussi,

2/ à la vue des commentaires du management d’Alstria, la hausse sensible à venir des investissements de modernisation des actifs de bureaux, dans un contexte d’accélération de l’effort de transformation vers la neutralité carbone des immeubles et d’exigence croissante des locataires dans le nouveau monde du travail partiel à distance. À prendre en considération donc, dans les perspectives de distribution de dividende qui concernent également à notre sens, les foncières de commerces.

Ces dernières ont publié globalement des résultats encourageants en termes de retour à la normale sur le paiement des loyers et de stabilisation des niveaux de relocation. Nous avons dans ce cadre ré-augmenté sensiblement la pondération, auparavant faible, de SOFIDY Sélection 1 en Unibail- Rodamco-Westfield.