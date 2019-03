Gestion de Patrimoine

Documents des associations professionnels directement remplissables en ligne

UPSIDEO propose désormais la digitalisation des documents de deux associations professionnelles : l’ANACOFI et la CNCIF. Dans un premier temps pour la CNCIF, seront mis à disposition les documents relatifs au statut CIF (Document d’entrée en relation, contrat cadre et contrat d’application). Les documents de la CNCGP et de la Compagnie des CGPI seront disponibles prochainement. Les écrans de saisie personnalisés par association et la signature électronique permettent des gains de productivité importants lors du processus d’entrée en relation.

Outil de scoring

La deuxième amélioration de l’outil de conformité réglementaire concerne la création d’un « scoring » à partir des renseignements relatifs à l’investisseur. Ce « scoring » issu d’un processus automatisé permet d’obtenir une connaissance plus fine du client et d’en déduire un profil type d’investisseur, en adéquation avec les critères SRRI. Il intègre également les mentions nécessaires aux dispositions des marchés cibles MIF2.

Un outil de bilan patrimonial directement enrichi des informations issues du KYC

Le partenariat mis en place avec la société FVI permet, grâce à une saisie unique des données, d’alimenter un outil patrimonial complet aux solutions digitales existantes de conformité et d’agrégation de données. Avec le « Rapport Patrimonial by UpSys de FVI », les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux.

« Nous mettons à disposition de nos clients CGP un ensemble de solutions dédiées sur une plate-forme unique pour réussir leur digitalisation et se conformer à la réglementation. Ainsi, nos clients bénéficient d’un outil optimisé et simple d’utilisation qui leur fait gagner un temps précieux » souligne Alexandre Peschet, Directeur Général d’UPSIDEO.