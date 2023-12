On pourrait pardonner aux investisseurs de lever les yeux au ciel lorsqu’un investisseur obligataire évoque le pic des rendements. L’année dernière, à la même époque, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans venait de dépasser 0,5 %, après avoir culminé à 4 % en octobre, et le crédit semblait plus attrayant qu’il ne l’avait été depuis 2009. La récession était assurée pour 2023.

Aujourd’hui, le rendement à 10 ans a de nouveau chuté de plus de 0,5 %, après avoir culminé à 5 % en octobre, le crédit rapporte toujours plus qu’il ne l’a fait depuis une décennie, et une récession est prévue. Les marchés obligataires prévoient trois baisses de taux en 2024. Je pourrais pardonner aux lecteurs un peu de scepticisme : qu’y a-t-il de différent cette fois-ci ? Je dirais que nous nous trouvons dans une situation différente, même si le schéma est familier. L’inflation donne aux banques centrales une marge de manœuvre. Il faudrait un choc pour que les taux de base soient beaucoup plus élevés. En effet, alors que la volatilité des marchés du Trésor l’année dernière concernait le point culminant des taux, la volatilité de cette année a porté sur la durée de leur maintien aux niveaux actuels. Nous sommes passés à autre chose.

L’histoire montre que c’est à partir de ces niveaux que le crédit réalise ses meilleurs rendements totaux, en termes absolus ; et par rapport aux actions, il est attrayant. Le marché du HY est supérieur au rendement attendu des bénéfices des actions sur 12 mois, dans une mesure que l’on n’observe habituellement qu’en période de stress.

De toute évidence, la crainte qui freine les flux vers la classe d’actifs est le risque de récession, et l’histoire donne raison aux bearishs : les atterrissages en douceur sont aussi rares que des dents de poule. Le scénario classique de la faiblesse du secteur manufacturier, de la pression immobilière, du ralentissement de la consommation et des pertes d’emplois est toujours d’actualité, mais il prend beaucoup de temps. Il est également vrai que les chiffres de la croissance et de l’emploi sont bons pour l’instant, et que les dépenses fiscales stimulent les dépenses dans une propension rarement vue en temps de paix. Combien de temps cela peut-il durer ?

Nous sommes plus optimistes que d’autres en ce qui concerne la dynamique de l’offre. S’il est vrai que les déficits sont énormes et qu’une partie de la demande étrangère diminue, il existe d’énormes réserves d’actifs institutionnels et de détail qui sont historiquement sous-alloués aux obligations d’État, sous forme d’actions et de liquidités. Le potentiel d’achat est important pour faire baisser les rendements, comme nous avons commencé à le voir au cours des dernières semaines. Se servir de la récession comme excuse pour attendre est compréhensible, mais c’est une mauvaise idée. La pire erreur commise par un investisseur lambda n’est pas d’arriver trop tôt à la fête et d’endurer une conversation gênante avec ses hôtes ; c’est d’arriver trop tard, alors que le plat principal a été mangé et que la moitié des invités sont partis. Il est difficile d’anticiper le marché. Voici trois idées :

1) Bloquer les rendements maintenant… mais éviter à tout prix les défauts de paiement

Une grande partie du marché HY offre aujourd’hui un rendement à deux chiffres. Le pricing de la récession est inégale. Si certaines entreprises ne peuvent pas survivre si elles doivent refinancer leur dette aujourd’hui, il y a aussi des entreprises où vous êtes très bien payé pour prendre des risques. Il est essentiel d’effectuer une bonne recherche de crédit. En 2022 et 2023, les obligations d’État n’ont pas permis de diversifier le risque de crédit, mais nous pensons que la situation s’inverse dans un contexte de récession. La combinaison du haut rendement et de la duration est convaincante, selon nous.

2) Achetez les marchés émergents, mais faites preuve d’intelligence

Les rendements de la dette des pays émergents sont attrayants, mais il est également logique d’atténuer le risque potentiel d’un ralentissement mondial. Les banques centrales des pays émergents ont beaucoup mieux géré l’inflation que leurs homologues des marchés développés. Certains pays ont des taux réels très élevés, avec des taux de base bien supérieurs à l’inflation. Certains pays ont plus de latitude que d’autres pour protéger leur économie en réduisant les taux. Nous continuons d’apprécier le crédit, en particulier l’exposition à la croissance locale des pays émergents, comme les télécommunications, les services publics et les banques. Les entreprises solides ou les pays qui bénéficient de thèmes mondiaux tels que la délocalisation à l’étranger offrent de nombreux rendements. L’essentiel est de se rappeler que les pays émergents sont en bien meilleure santé qu’il y a 20 ans, avec une dette locale plus importante et une base d’actifs domestiques plus solide.

3) N’oubliez pas les alternatifs

L’histoire de ces deux dernières années est la suivante : il n’y a pas d’endroit où se cacher lorsque le crédit est en difficulté parce que les taux ont également augmenté. Les investisseurs se sont empressés de se réaffecter aux fonds à rendement absolu, ayant oublié qu’ils en avaient besoin durant le long marché haussier des obligations. Les investisseurs reviennent aujourd’hui, à juste titre selon moi, vers la duration en tant que diversification, mais je les mets en garde contre une nouvelle erreur : pour des raisons structurelles, la volatilité des taux devrait rester élevée. Un véritable fonds à rendement absolu – attention à ceux qui s’appuient sur le crédit pour obtenir des rendements – devrait, selon moi, faire partie d’un portefeuille obligataire bien diversifié.