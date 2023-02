Gestion de Patrimoine

2022, une année atypique pour l’assurance vie

Dix ans après l’année horribilis, l’assurance vie dans un contexte compliqué - résurgence de l’inflation, incertitudes géopolitiques et économiques – a prouvé, en 2022, sa résilience, avec une collecte nette de 14,3 milliards d’euros. Cette dernière est néanmoins inférieure à celle de 2021 qui était de 23,7 milliards d’euros. Elle est simplement dans la moyenne de ces dix dernières années.

Le Plan d’Epargne Retraite est devenu, de son côté, en moins de trois ans, le vecteur de croissance de l’épargne longue en France en prenant la place. L’assurance vie demeure malgré tout de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1842 milliards d’euros à fin décembre 2022.

Des cotisations dynamiques et des prestations records

Les cotisations, sur l’ensemble de l’année 2022, sont restées dynamiques sur l’ensemble de l’année 2022 en s’élevant à 144,4 milliards d’euros tout en étant inférieures à leur niveau de 2021 (151 milliards d’euros). La part des unités de compte dans les cotisations s’est établie, malgré la chute du cours des actions, à 40 % sur l’année, après 39 % en 2021. Ce taux est le plus haut constaté lors de ces vingt dernières années.

Les prestations ont, de leur côté, atteint un niveau record à plus de 130 milliards d’euros. Si les ménages affectent une partie de leur épargne à l’assurance vie, ils sont également nombreux à effectuer des rachats. L’augmentation du nombre de décès en France, ces dix dernières années, expliquent, en partie, cette augmentation les prestations. Le nombre de décès est passé de 569 000 à 667 000 de 2012 à 2022. Par ailleurs, le nombre important des transactions immobilières, plus d’un million en 2022, peut également expliquer le volume élevé des rachats

2022, une année hors normes

2022 a été une année atypique pour l’assurance vie. Pour la première fois depuis trente ans, le rendement des fonds euros est passé en-dessous de l’inflation. Les taux de l’épargne réglementée se sont rapprochés de ceux des fonds euros, voire les ont, net d’impôt, dépassés. Sur l’ensemble de l’année 2022, le taux du Livret A a été de 1,37 % quand ceux des fonds euros de l’assurance vie qui sont actuellement annoncés devraient se situer entre 1,8 et 2 % en brut soit entre 1,2 et 1,4 % en net. La publication des rendements 2022 des fonds euros étant postérieure à celle concernant les revalorisation des taux du Livret A n’a pas et d’effet en faveur de la collecte. En 2022, les fonds euros ont connu un processus de décollecte de 20,3 milliards d’euros traduisant un changement de modèle de l’assurance vie qui est désormais portée par les unités de compte (collecte nette positive de 34,6 milliards d’euros).

L’assurance vie termine l’année au petit trot

L’assurance vie a terminé l’année au petit trot avec une collecte nette de 300 millions d’euros qui a été rendue possible par la bonne tenue des unités de compte. La collecte nette de ces dernières a été de 3,5 milliards d’euros ; les fonds euros étant en décollecte de 3,2 milliards d’euros.

En décembre 2022, les cotisations en assurance vie s’établissent à 12,8 milliards d’euros dont 6,1 milliards d’euros au titre des unités de compte, soit 48 %. Les prestations se sont élevées de leur côté à 12,5 milliards d’euros.

Un PER, toujours en pointe

Fêtant sa troisième année d’existence, le Plan d’Epargne Retraite confirme son succès avec 3,8 millions d’assurés et un encours de 48,4 milliards d’euros. Le nombre d’assurés au PER a augmenté de 1,3 million en 2022. Les sommes de versements ont fait, l’année dernière, jeu égal avec les transferts issus des anciens produits d’épargne retraite (8,8 milliards d’euros, contre 9,9 milliards d’euros). Les versements progressent néanmoins plus vite que les sommes issues des transferts (+30 % contre +14 %). Avec la gestion pilotée, la part des unités de compte est naturellement plus importante qu’en assurance vie (45 % contre 40 %).

2023, une nouvelle séquence pour l’assurance vie ?

Avec l’annonce des rendements 2022, l’assurance vie clôt une période de vingt ans de baisse de ces derniers. En une génération, les contrats multisupports se sont imposés. Les unités de compte sont devenus au fil des mois depuis trois ans le moteur de la croissance de l’assurance vie au point de représenter près de la moitié de la collecte. Si dans les années 1990/2000, les épargnants achetaient de la garantie en capital, désormais ils acceptent des risques sur une part croissante de leurs cotisations. La remontée des taux d’intérêt constitue une bonne nouvelle pour les épargnants et pour les compagnies d’assurance. L’augmentation du rendement des fonds euros sera progressive compte tenu des effets d’inertie qui les caractérisent. Cette remontée devrait se traduire par le développement des fonds structurés et par le retour des fonds « eurocroissance » qui pour le moment n’ont pas rencontré le succès escompté.