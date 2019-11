Gestion de Patrimoine

De plus, convaincu depuis de nombreuses années, que l’investissement en unités de compte est la clé d’une performance sur le long terme, Swiss Life renforce sa politique de bonification pour accompagner ses assurés dans la diversification de leur épargne. Elle se traduit par un taux de rendement du fonds euros significativement majoré en fonction de la part d’épargne investie sur des supports en unités de compte. « Dans un environnement inédit et durable de taux bas, le véritable débat doit se focaliser sur les opportunités d’investissement offrant une réelle rentabilité à long terme. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’encourager encore plus les épargnants à investir en unités de compte, avec une bonification revue à la hausse » a déclaré Éric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution.