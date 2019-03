Marchés des Capitaux

Les actionnaires de Clarion ont apporté 95,28% de leurs actions à l’offre de Faurecia. Conformément à l’accord signé le 26 octobre 2018, Hitachi y a apporté l’ensemble de ses actions, soit 63,8 % du capital de Clarion. Le règlement-livraison de l’offre interviendra le 7 mars 2019. Faurecia lancera ensuite une procédure de retrait obligatoire pour acquérir toutes les actions restantes de Clarion.

Grâce à cette acquisition stratégique et complémentaire en termes d’offre technologique, de présence géographique et de portefeuille clients, Faurecia se positionnera comme un acteur majeur de l’intégration de systèmes électroniques pour le cockpit.

Le 1er avril, Faurecia inaugurera sa nouvelle activité (Business Group) basée au Japon, « Faurecia Clarion Electronics », qui regroupera Clarion, Parrot Faurecia Automotive et Coagent Electronics. Cette activité emploiera près de 9 200 personnes, dont plus de 1 650 ingénieurs software, et générera un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros d’ici 2022.