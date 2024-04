Il y a un facteur qu’on omet souvent de mentionner pour expliquer la surperformance de l’économie américaine par rapport au reste du monde. En un temps record, les États-Unis ont non seulement réussi le pari de l’indépendance énergétique mais ils produisent plus de pétrole que n’importe quel autre pays au cours de l’Histoire – même plus que l’Arabie Saoudite.