Gestion de Patrimoine

La CNCEF Patrimoine a renouvelé Stéphane FANTUZ en qualité de Président pour un mandat de 3 ans. L’association professionnelle des conseils en investissements financiers va poursuivre durant cette période, le travail de promotion de la profession de CGP-CIF. Pour cela, elle dispose d’un nouveau territoire de communication destiné à faire connaître les métiers de ses membres et contribuer à leur croissance économique. Trois défis attendent par ailleurs la Chambre : défendre le modèle économique des professionnels à l’occasion de la réforme de la Directive MIF II ; renforcer l’accompagnement et la montée en compétence de ses membres face à la digitalisation et à la réglementation ; intégrer dans l’activité des professionnels, la réforme du courtage en assurance et en crédit.

Le bureau : Emmanuelle GERINO, Vice-Présidente, Frédéric CEZARD, Trésorier et Pascale GLOSER, secrétaire générale.

Les administrateurs : Florence BRAU-BILLOD, Julie COMPAGNON, Bruno CONFAVREUX, Raphaële CUIGNET, Laurent de GREGORIO, Gérard DESBOIS, Thibault FRANCOIS, Pierre-Olivier GELY, Anne-Cloé GONNET-SHALLER, Edouard PETITDIDIER, Fabrice PLASSARD, Christophe ZELLER.