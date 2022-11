Le repli des small caps s’avère plus rapide que le repli des bénéfices de ces entreprises. Ainsi, leurs ratios de valorisation sont revenus à des niveaux historiquement bas. Le ratio le plus connu, rapportant la capitalisation boursière d’une entreprise à ses profits (P/E ou PER), est ainsi tombé à 11,9x pour les small caps européennes, contre 24,2x fin 2019.