Le pessimisme à l’égard des actions européennes n’est pas rare ces derniers mois. En dollars, le MSCI Europe, un indice de référence largement utilisé pour la région, a sous-performé son équivalent mondial pendant trois mois consécutifs, les indicateurs macroéconomiques de la région se détériorent et nous venons d’assister à l’une des saisons de bénéfices les plus faibles depuis des années. La question se pose donc de savoir ce qui attend la région pour le reste de l’année et au-delà, et comment se positionner au mieux dans un environnement inflationniste apparemment plein d’incertitudes.

Dans cette morosité, il y a de très bonnes raisons d’être optimiste. La première raison est la morosité elle-même. Le sentiment des investisseurs quant aux perspectives du continent européen est très bas, ce qui est généralement de bon augure pour les performances des actions au cours de la période suivante.

Beaucoup diront que cette morosité est justifiée, compte tenu des perspectives structurelles médiocres du continent et du manque d’entreprises hautement innovantes capables de rivaliser avec l’offre américaine. Bien entendu, nous ne pouvons pas prétendre que l’Europe possède des géants de la technologie comme ceux que l’on trouve aux Etats-Unis. En outre, nous reconnaissons que les indices européens sont plutôt riches en secteurs qui sont, au mieux, matures et, au pire, en difficulté structurelle.

« Il existe un riche vivier d’entreprises de grande qualité qui méritent de faire partie de tout portefeuille »

Toutefois, une description aussi pessimiste du tissu d’entreprises européennes manque de profondeur. Le Vieux-Continent possède de nombreuses entreprises de premier plan au niveau mondial qui ont démontré à maintes reprises leurs prouesses en matière d’innovation et qui vont donc récolter les fruits des grandes tendances structurelles de la croissance. Il suffit de penser à l’incroyable engouement suscité par l’intelligence artificielle cette année.

Si ce sont les capacités des entreprises américaines qui ont retenu l’essentiel de l’attention, un examen plus approfondi montre que de nombreuses entreprises européennes sont inexorablement liées à l’essor de l’IA. Sans elles, il sera pratiquement impossible d’atteindre les prévisions optimistes. En effet, le succès de l’IA est étroitement lié à l’industrie des semi-conducteurs. Or, bon nombre des éléments les plus importants de la chaîne de valeur de ce secteur, à savoir les fabricants d’équipements, se trouvent en Europe. Fidèle à la longue tradition européenne de construction des machines les plus innovantes, ce sont les équipements pour semi-conducteurs des Pays-Bas et de l’Allemagne dont le monde est aujourd’hui si dépendant.

Le secteur du luxe est un autre domaine dans lequel l’Europe a une longue histoire d’innovation continue. En étant constamment à la pointe du design, ces marques ont bâti au fil des générations un héritage avec lequel il est aujourd’hui, dans bien des cas, presque impossible de rivaliser. Le marché mondial du luxe est animé par de puissants moteurs, et cette croissance se fait avant tout en dehors de l’Europe. Toutefois, ce sont les capacités d’innovation en matière de marketing qui ont permis aux marques européennes d’en être les principales bénéficiaires. Elles se sont taillé une part de plus en plus importante de la demande en exploitant les nouvelles tendances, telles que les médias sociaux, pour vendre durablement les produits les plus recherchés.

Des PME innovantes sous-valorisées

Le fondement de l’innovation européenne se trouve dans son espace bien développé de petites et moyennes capitalisations. Il existe une riche tapisserie d’entreprises de grande qualité, qui méritent de faire partie de tout portefeuille. Issues des meilleures traditions entrepreneuriales du continent, elles sont devenues des leaders mondiaux dans leur domaine. Elles ont fait preuve d’une innovation continue pendant des décennies. Compte tenu du recul très important des valorisations que ce segment a connu en 2022, ce secteur offre aujourd’hui de nombreuses opportunités attrayantes.

Cette situation contrastée sur les marchés d’actions européens appelle une approche très active de la sélection des titres. Avec de nombreuses industries matures et structurellement en difficulté, mais aussi de nombreux domaines de force, il est important d’être sélectif. Ce faisant, il n’est pas du tout impossible de créer un portefeuille capable de rivaliser avec un portefeuille mondial en termes de qualité des entreprises et d’étendue de leurs capacités de croissance.

Le moment est opportun pour rechercher de telles entreprises en Europe. En période d’inflation, de difficultés économiques et d’incertitude généralement élevée, les entreprises qui s’en sortent le mieux sont celles qui sont leaders dans leur secteur, qui ont des bilans solides et des marges élevées, et qui bénéficient de vents contraires de croissance structurelle, ce qui les met à l’abri des hauts et des bas du cycle économique. L’Europe possède bien plus de ces entreprises qu’on ne le croit.