1) L’inflation nuit à tous les actifs financiers

Des portefeuilles qui semblaient être judicieusement diversifiés ne l’étaient soudainement plus, tandis que la dette souveraine supposée "sûre" ne l’était plus.

Les liquidités se sont avérées être le seul véritable facteur de diversification, même si une inflation à deux chiffres a entraîné une perte de pouvoir d’achat pour ceux qui les détenaient.

2) Les banques centrales ne prennent aucun risque pour rétablir leur crédibilité en matière de lutte contre l’inflation

Les mesures de relance budgétaire et monétaire massives prises en réponse à la pandémie ont été, a posteriori, une véritable bévue politique.

3) Les économies s’adaptent étonnamment bien

Les économies européennes se sont ajustées aux effets de la guerre en Ukraine plus rapidement que prévu - la production industrielle et le PIB réel de l’Allemagne ont tous deux réussi à augmenter légèrement sur l’année, même si les importations de gaz du pays ont chuté de 30 %.

4) L’endroit où vous vous trouvez a une incidence sur l’aspect des marchés d’actifs

Les investisseurs britanniques et japonais ont vu leurs pertes de portefeuille limitées grâce à la surperformance de leurs marchés d’actions locaux.

En Europe, contrairement aux États-Unis et à la Chine, les actions ont nettement surperformé les obligations d’État.

5) La Chine se distingue

Les actifs chinois doivent être considérés séparément des marchés émergents et développés. Compte tenu du poids et de l’importance croissants de la Chine sur les marchés mondiaux et de ses politiques macroéconomiques souvent divergentes, les actions et les obligations du pays sont à la fois trop importantes pour être ignorées et comportent des risques uniques.

Toutefois, l’exceptionnalité de la Chine ne rend pas le pays ininvestissable : Les actions chinoises sont en plein essor depuis que le président Xi a ouvert les frontières du pays.

6) Chaque marché baissier révèle de nouvelles possibilités de perdre de l’argent

Alors que le flot de liquidités injectées dans les marchés du monde entier au cours de la dernière décennie commence à s’écouler, les investisseurs commencent à découvrir la différence entre les actifs de qualité et les actifs spéculatifs.

Pour certains actifs, il est difficile d’identifier la valeur sous-jacente, comme le bitcoin, qui a été multiplié par 10 pendant la pandémie pour s’effondrer ensuite, ou les NFT, qui semblaient être presque à sec.