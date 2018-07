State Street Global Advisors, la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a révélé les résultats d’une nouvelle enquête* qui montre que 83 % des investisseurs institutionnels et des gérants de fortune anticipent une augmentation des flux vers les ETF intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) entre 2018 et 2023. Un peu plus d’un sur cinq (22,5 %) anticipent même une augmentation très importante.

Pour 63 % des personnes interrogées, cette croissance sera surtout la conséquence de la demande accrue des investisseurs.

Deuxième facteur cité par 28 % des participants, l’augmentation globale de la demande en faveur des stratégies ESG. Un sur quatre (25 %) pense que la demande en faveur des ETF ESG sera alimentée par les réformes réglementaires qui rendent ces stratégies plus attractives.

Interrogés sur les exclusions qui pousseraient les investisseurs à se tourner vers les ETF ESG, 61 % mentionnent les fabricants d’armes et 44 %, les entreprises intervenant dans le secteur des combustibles fossiles. Une proportion identique de participants a également mentionné les entreprises qui réalisent des tests sur les animaux.

De même, interrogés sur les inclusions qui pourraient inciter les investisseurs à sélectionner des ETF ESG, 66 % citent les énergies durables et 39 % la protection de l’habitat naturel. Plus d’un sondé sur quatre (26 %) se dit prêt à investir dans un ETF s’il met l’accent sur le concept de diversité.

« Cela fait un moment que les fournisseurs d’indices et d’ETF manifestent un vif intérêt pour la gestion ESG » explique Rory Tobin, responsable mondial des ETF chez State Street Global Advisors. « En revanche, les clients n’ont pas vraiment eu voix au chapitre dans ce débat sur les ETF ESG. Nous savons que les critères ESG privilégiés par les clients peuvent varier et qu’il manque encore une méthodologie standardisée en matière de notation ESG. Conscients de ces enjeux, nous avons mené une enquête pour déterminer avec précision les critères que les clients recherchent dans les ETF ESG. Les résultats de cette enquête montrent qu’il existe un large panel d’adeptes de la gestion ESG et que des progrès sont encore nécessaires pour trouver un consensus chez les clients et définir les bonnes pratiques du secteur ».