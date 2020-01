Selon la nouvelle enquête trimestrielle d’UBS Global Wealth Management (GWM) sur la confiance des investisseurs, ceux-ci ont une vision plus optimiste de la situation en ce début 2020, le niveaux des liquidités déclinant et les inquiétudes suscitées par la situation politique nationale étant moins prégnantes.

Cette enquête a été menée entre le 19 décembre 2019 et le 12 janvier 2020 auprès de plus de 4 800 investisseurs dotés d’un patrimoine d’une valeur minimale de 1 million USD ou affichant un chiffre d’affaires d’au moins 250 000 USD et employant au moins un salarié autre qu’eux-mêmes sur 19 marchés. Selon cette enquête, 67 % des personnes interrogées se disent optimistes quant à l’économie de leur région, contre 61 % lors de celle réalisée trois mois auparavant. 60% expriment leur optimisme concernant l’économie mondiale, contre 53 % auparavant. Et 65 % se montrent optimistes à l’égard des marchés boursiers de leur région (contre 56 %), le niveau des liquidités passant de 27 % des portefeuilles à 25 %.

En France, l’allocation en espèces est à un niveau plus bas comparé aux autres régions : que 16 % des portefeuilles français sont en espèces, comparé à 30 % en Asie et 21 % aux États-Unis.

Après les solides performances enregistrées en 2019, les attentes moyennes des investisseurs pour 2020 sont élevées. 94 % prévoient des performances positives et 44 % tablent sur des rendements à deux chiffres. Cette évolution fait suite à une année durant laquelle seules 5 % des personnes interrogées ont enregistré des performances négatives et 53 % des performances à deux chiffres.

C’est aux États-Unis que la confiance a le plus progressé. 68% des Américains interrogés se déclarent optimistes quant à l’économie de leur propre région, contre 55 % lors de l’enquête précédente. 64% expriment leur optimisme en ce qui concerne les marchés boursiers de leur région, contre 50 % trois mois auparavant. De leur côté, les investisseurs asiatiques interrogés affichent également une plus grande confiance, enregistrant la deuxième meilleure progression. Ils sont les plus optimistes dans l’ensemble : plus de 70 % d’entre eux se disant confiants à la fois vis-à-vis de leur propre économie et des marchés boursiers.

L’amélioration aux États-Unis et en Asie fait suite à un apaisement des tensions sino-américaines, apaisement qui a également suscité l’enthousiasme des investisseurs à l’égard des marchés émergents et un recul des préoccupations d’ordre politique. 43%t citent la croissance des marchés émergents comme motif d’optimisme pour les marchés actions, ce qui en fait le facteur le plus souvent cité. 42% citent la politique de leur pays parmi leurs principales préoccupations, contre 47 % lors de l’enquête précédente. Pour autant, 67 % des entrepreneurs anticipent un niveau de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine au moins identique au cours des cinq prochaines années.

Le moral des investisseurs s’est avéré conforme au positionnement actuel du portefeuille d’UBS GWM. Le Centre des investissements d’UBS GWM opte en effet pour une surpondération des actions en général et des actions des marchés émergents en particulier, ainsi que pour une surpondération de la Chine parmi les actions des marchés émergents.

Pour Paula Polito, vice-président de la division UBS Global Wealth Management, « quasiment tous les investisseurs ont fait état de performances positives de leurs portefeuilles en 2019 et continué d’exprimer de fortes attentes pour 2020. L’optimisme à l’égard de l’économie et du marché boursier continue de grandir, mais les événements géopolitiques pourraient venir le tempérer à tout moment. »

États-Unis

Les préoccupations relatives à la politique intérieure restent les plus vives aux États-Unis, où 55 % des personnes interrogées les considèrent comme une question majeure. Néanmoins, l’optimisme des entrepreneurs et des investisseurs s’est nettement amélioré. 75% des entrepreneurs américains se disent optimistes quant à l’économie de leur région, 37 % d’entre eux ayant l’intention de recruter, contre 31 % il y a trois mois.

Europe

En Europe, l’optimisme des investisseurs a également rebondi début 2020. 57% font preuve d’optimisme vis-à-vis du marché boursier de leur région, contre 50 % lors de l’enquête précédente. La proportion des optimistes sur les perspectives de l’économie régionale a légèrement augmenté, passant de 56 à 58 %, ou de 67 à 72 % dans le cas des entrepreneurs. À l’instar des États-Unis, les Européens placent la politique de leur pays au premier rang de leurs préoccupations, comme l’ont indiqué 42 % des personnes interrogées.

Amérique latine

Les investisseurs d’Amérique latine sont plus prudents depuis l’enquête précédente, la situation économique continuant à se dégrader, en particulier en Argentine. 60% d’entre eux expriment leur optimisme à l’égard des marchés boursiers de leur région, mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 64 % enregistrés il y a trois mois. Néanmoins, le pourcentage d’entrepreneurs envisageant de recruter est passé de 31 à 38 %, ce qui correspond à la moyenne mondiale.

Suisse

Les investisseurs suisses se montrent eux aussi plus prudents, mais la majorité (58 %) se montre malgré tout optimiste vis-à-vis des marchés locaux, contre 60 % lors de l’enquête précédente. Le pourcentage d’entrepreneurs optimistes sur les perspectives économiques de leur région est passé de 54 à 58 %, même si la part de ceux qui envisagent de recruter est passée de 44 à 42 %. La principale préoccupation des investisseurs suisses est la hausse des coûts liés à la santé, tandis que celle des entrepreneurs suisses est la réglementation.

Asie

Le regain d’optimisme des investisseurs asiatiques se retrouve chez les entrepreneurs. 72% des entrepreneurs asiatiques se disent optimistes à l’égard de leur région, contre 68 % précédemment. 37% prévoient d’embaucher, contre 32 % auparavant. Leurs principales préoccupations sont liées à l’inflation : hausse des coûts de la main-d’œuvre et du coût des matériaux. En revanche, pour les investisseurs asiatiques, la principale préoccupation reste le conflit commercial mondial.