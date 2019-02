L’investissement durable n’est plus un secteur de niche, mais se généralise. On constate une hausse rapide de la part d’actifs avec des stratégies d’investissement durable dédiées au cours des dernières années. Nous constatons une augmentation de l’intérêt des clients et des gestionnaires de portefeuille pour l’incorporation d’informations relatives au développement durable dans leurs investissements.

Cette demande devrait s’accélérer sous l’impulsion des changements sociétaux et démographiques, de l’intérêt des pouvoirs publics pour le sujet et d’une réglementation plus stricte, et d’une plus grande conviction en matière d’investissements.

La connaissance de données et d’informations plus détaillées permettent de créer des portefeuilles durables sans compromettre ses objectifs financiers. Notre recherche, qui repose sur des données vérifiées à l’avance, montre comment les indices basés sur les facteurs ESG ont égalé ou dépassé les rendements de leurs homologues « standard », avec une volatilité comparable. Nous constatons que les facteurs ESG ont beaucoup en commun avec les indicateurs de qualité existants tels que des bilans solides, suggérant que les portefeuilles qui respectent les critères ESG pourraient être plus résistants en période de ralentissement économique.

Ces propriétés de résilience méritent l’attention à mesure que l’incertitude du marché augmente. En d’autres termes : nous sommes arrivés à un moment « pourquoi pas ? » en matière d’investissement durable.

Pour innover en matière d’investissement durable, il faut dépasser les généralités. Les données ESG ont évolué mais restent incomplètes. Nous pensons que les informations les plus significatives sur les investissements se trouvent au-delà des scores ESG. Les stratégies de recherche d’alpha visent à comprendre et à exploiter les indicateurs de performance clés au niveau du secteur, de l’industrie et de l’entreprise. De nouvelles technologies et méthodologies nous ont permis de faire de grands progrès dans l’amélioration des données de durabilité.

Cela inclut des techniques pour estimer les données manquantes et déterminer leur importance pour la performance des investissements.

La prise en compte d’exigences de durabilité dans les processus d’investissement est en augmentation – et pour de bonnes raisons. L’approche de BlackRock, décrite dans notre Déclaration d’investissement ESG 2018, commence par la mise à la disposition de toutes nos équipes de recherche de meilleures recherches et données. L’objectif est de les aider à identifier et mettre en œuvre des améliorations du processus d’investissement. L’intégration d’informations pertinentes en matière de durabilité peut fournir une vision plus globale des risques et des opportunités d’investissement. Il n’y a pas d’approche universelle, mais l’occasion d’améliorer les processus d’investissement en intégrant des considérations matérielles de durabilité existe. BlackRock collabore également activement avec les entreprises pour encourager les pratiques commerciales permettant de générer des rendements financiers durables à long terme.