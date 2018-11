Investment Banking

Grâce à son ADN 100% vétérinaire et à son expertise technique, SantéVet continuera avec ce rachat à développer des solutions qui nécessitent de la spécialisation sur un marché qui souffre de... l’absence de spécialistes. L’occasion pour l’entreprise spécialiste de l’assurance santé animale d’apporter des nouvelles solutions innovantes aux propriétaires d’animaux demandeurs de services toujours plus individualisés, fluides et fiables dans le remboursement et de poursuivre son développement en Europe.

15 ans d’innovation

Dès sa création en 2003, l’entreprise a lancé des offres pour rendre accessible les soins vétérinaires, tantôt destinées aux NAC, tantôt destinées aux chiots.... Après la création en 2005 de la formule « junior » suivie en 2007 par les formules « Light », « Confort » et « Premium » - SantéVet a été le 1er en France à proposer une tarification par race.

Précurseur de tendances, SantéVet renouvelle les solutions d’assurance santé animale avec la création en 2011 du contrat Cat Indoor, spécial chats d’intérieur, le lancement en 2012 de cinq contrats spécifiques pour les NAC, nouveaux animaux de compagnie, et le seul à prendre en charge dès 2013 la dysplasie coxo-fémorale du chien...

Ces offres ciblées, modulaires, à coût maîtrisé, et accessibles directement en ligne telle que Jim & Joe en 2018, ont permis à de nombreux français de franchir plus facilement les portes des vétérinaires, et d’améliorer ainsi le bien-être de leurs animaux, et le leur ! Le lancement en 2014 de la SantéVet Box, au sein du réseau vétérinaire, a été particulièrement apprécié par la profession.

Les lancements conjoints de SantéVet Assistance, service inédit d’urgences vétérinaires 7/24 et de l’Appli SantéVet qui aide le propriétaire à suivre en temps réel la vie de son contrat, permettent à SantéVet de fournir l’offre de produits et de services la plus étendue du marché.

« L’enjeu majeur est de simplifier la vie du client et de faciliter la vie du vétérinaire. La digitalisation est au cœur du développement de SantéVet pour télétransmettre par exemple la demande de remboursement via l’espace client » précise Jérôme Salord.

15 ans d’ADN vétérinaire

Biologiste de formation, Jérôme Salord a d’abord travaillé dans le domaine de la recherche appliquée dans deux entreprises de chimie fine. Il devient ensuite responsable d’une business unit de tests de diagnostics chez Vétoquinol. Suite à une lourde facture de soins vétérinaires pour son chien, Jérôme Salord décide à 42 ans, de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale pour permettre au plus grand nombre de propriétaires d’animaux de compagnie d’accéder aux meilleurs soins vétérinaires. Il fonde alors SantéVet avec une expertise 100% profession vétérinaire dont l’ensemble de la direction est issu. « Cet ADN vétérinaire est la marque de fabrique de SantéVet qui a réussi à créer un écosystème de confiance entre vétérinaires, assureurs et clients » souligne Jérôme SALORD. L’ensemble du service indemnisations est dirigé par une vétérinaire et composé d’une vingtaine d’auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV).

15 ans de prévention

SantéVet a été le 1er en France à prendre en charge les consultations auprès de vétérinaires pratiquant des médecines douces telles que l’acupuncture, l’ostéopathie et la phytothérapie.... en incitant toujours plus les maîtres à d’avantage de prévention.

La lutte contre l’obésité des animaux qui concerne 25% des chiens et chats français a très tôt été un des chevaux de bataille de SantéVet.

Acteur majeur du développement de la médecine préventive vétérinaire, SantéVet a également été le 1er courtier à proposer à ses clients un forfait couvrant les frais de prévention dans toutes ses formules. SantéVet accompagne ainsi les vétérinaires dans la mise en place de plans de prévention grâce à sa plateforme Prevention Care et de programmes de médecine préventive comme PreventionVet.

C’est ainsi que l’américain Zoetis leader mondial des vaccins et SantéVet se sont ainsi rapprochés pour développer conjointement une solution logicielle inédite de création de protocoles de vaccination, la 1ère au monde !