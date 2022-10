Le retard du marché sur les ambitions de la réglementation SFDR

Malgré des politiques ambitieuses d’exclusions des secteurs les plus controversés, les méthodes de reporting des fonds Article 9 ne semblent pas encore au niveau des attentes portées par la réglementation européenne. Les objectifs d’investissement durable et la manière de les atteindre manquent encore de clarté, et seul 43 % des fonds du périmètre étudié communiquent des indicateurs d’impact, caractéristique pourtant fondamentale des fonds Article 9. Les méthodes de gestion peuvent aussi être décriées : si 87 % des fonds classés Article 9 adoptent une gestion active, plus de la moitié se contentent d’une intégration ESG (Best-inClass, Best-in-Universe et Best-Effort), suivie de près par l’approche thématique, qui gagne du terrain dans cette catégorie de produits.

Une approche thématique majoritairement environnementale

Novethic recense 443 fonds Article 9 (209 milliards d’euros d’encours) adoptant une approche thématiques. 54% d’entre eux retiennent une approche environnementale, une thématique qui a toujours dominé les fonds durables en France et en Europe. Ce phénomène est accéléré par la réglementation et le déploiement de la Taxonomie verte. Les secteurs de l’énergie, de la consommation durable et de l’eau sont les 3 secteurs sur lesquels se penchent en majorité les objectifs d’investissements de ces 239 fonds verts. La finance verte : levier de transition énergétique ?

La grande majorité (93%) des fonds verts classés Article 9 relèvent de la thématique énergie, et ciblent plus particulièrement les énergies renouvelables comme objectif d’investissement durable. Il s’agit de 222 fonds pesant 123 milliards d’euros d’encours.

Parmi les fonds Article 9 ne déclarant aucune thématique, 23 milliards d’euros d’encours sont investis dans des Green Bonds, et plusieurs études de marché estiment qu’environ 40 % des encours en question sont focalisés sur des projets liés aux énergies renouvelables, soit 9 milliards d’euros. Au total c’est plus de 131 milliards d’euros qui sont fléchés vers la transition énergétique à travers des fonds durables cotés, classés article 9. A titre de comparaison les fonds européens UCITS et AIF comptaient 19 400 milliards d’euros d’encours au second trimestre 2022 selon l’EFAMA.