Gestion de Patrimoine

Pourquoi investir dans l’immobilier à l’étranger ?

Face à la hausse des prix de la pierre en France, de plus en plus d’épargnants français s’intéressent désormais à d’autres marchés immobiliers européens, afin de bénéficier de prix plus attractifs à l’achat - synonymes de meilleurs rendements - tout en augmentant leur potentiel de plus-value à terme au moment de la revente. Cependant, réaliser un investissement à l’étranger seul et à distance ne s’improvise pas et peut même s’avérer risqué si vous ne connaissez pas le marché local ou encore si vous ne parlez pas la langue du pays.

Le choix de la SCPI européenne

Pour investir à l’étranger sans avoir à faire face à ces risques, les investisseurs peuvent se tourner vers ce que l’on appelle les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) européennes (en savoir plus sur les SCPI).

En effet, ces véhicules d’investissement permettent d’acheter et de gérer un patrimoine immobilier locatif via un placement collectif ; les porteurs de parts percevant en contrepartie un loyer régulier, tous les mois ou tous les trimestres en fonction de la SCPI. Cerise sur le gâteau, avec la pierre papier, il est possibilité d’investir sur le marché de l’immobilier d’entreprise habituellement réservé aux professionnels, qui délivrent généralement des rendements supérieurs à l’immobilier d’habitation.

Les avantages offerts par les SCPI européennes

Mais les avantages des SCPI européennes ne s’arrêtent pas là. Non seulement, elles offrent une excellente diversification géographique et sectorielle aux porteurs de parts mais elles peuvent également leur permettre de bénéficier d’une fiscalité plus attractive que dans l’Hexagone. Rappelons en effet qu’une telle SCPI est soumis à la fiscalité du pays où se trouvent ses biens et non à celle du lieu de résidence de l’épargnant (les revenus fonciers sur impots.gouv.fr).

Où trouver des SCPI européennes

Les particuliers tentés d’investir sur les SCPI européennes ont aujourd’hui l’embarras du choix. De nombreuses sociétés de gestion spécialisées dans la pierre papier proposent depuis plusieurs années maintenant de tels produits à leurs clients en ciblant dans le domaine de l’immobilier professionnel (bureaux, commerces, EHPADs, crèches, entrepôts ou hôtels) des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et même l’Espagne.

Bref, comme on l’aura compris, les SPCI européennes constituent donc pour les épargnants une réelle opportunité en matière d’investissement hors de l’Hexagone.