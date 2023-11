Le label ISR, créé en 2016, est devenu un outil majeur de la finance durable en France, avec près de 1 200 fonds actuellement certifiés, représentant environ 770 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Le 7 novembre 2023, le ministre de l’économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé qu’il soutiendrait la proposition du comité de labellisation pour un label plus ambitieux et plus exigeant, et, entre autres, l’élargissement du champ d’exclusion. A partir de 2025, les fonds utilisant le label ISR français ne pourront plus investir dans des entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l’exploration, l’exploitation et le raffinage de combustibles fossiles, qu’ils soient conventionnels ou non conventionnels. En outre, les entreprises fortement émettrices de carbone seront tenues d’adopter progressivement des plans de transition alignés sur l’Accord de Paris.

Selon M. Le Maire, les critères d’éligibilité plus stricts sont "essentiels" pour lutter contre le réchauffement climatique et permettront aux investisseurs axés sur le développement durable de savoir plus facilement ce qu’ils obtiennent réellement.

Suite à cette annonce, Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.

Principaux enseignements