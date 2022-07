Oncodesign est l’objet d’une OPA dans Mandarine Europe Microcap par un fonds de Private Equity

Oncodesign est une société Française, de Dijon, avec une activité biotech, mais aussi une activité rentable de services pour d’autres sociétés pharmaceutiques. Elle avait la rare particularité dans ce secteur Biotech de générer du chiffre d’affaires, et surtout d’être rentable. Dans un secteur particulièrement chaotique en bourse depuis le début de l’année, c’est donc une excellente nouvelle, et une belle sortie par le haut. https://www.oncodesign.com/

La société peut donc vendre son activité Services pour 14,41€ par action (déjà 58,5% de prime en cash), et nous recevrons en plus une action gratuite qui correspond à son activité Biotech, que les analystes valorisent entre 3€ et 6€ supplémentaires. Le dernier cours coté avant l’annonce était de 9,09€. L’offre vient de Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, conseillé par Elyan Partners.

« Cette opération est une excellente nouvelle qui montre que les fondamentaux d’une entreprise restent l’élément le plus important, même dans des marchés chahutés, si l’on garde sa vision d’investisseur de moyen à long terme. Cette OPA est la 50ème du fonds Mandarine Europe Microcap depuis création, et la 2ème en 1 mois (après Haldex avec 46,5% de prime). Les valorisations réajustées à la baisse des microcaps depuis le début d’année amènent un regain d’intérêt pour des acteurs industriels ou financiers à lancer des OPA. C’est l’illustration concrète de l’intérêt de cette classe d’actifs méconnue, composée de très nombreuses PME de niche. » déclare Augustin Lecoq, gérant de Mandarine Europe Microcap.