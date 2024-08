Les marchés d’actions hésitent. En Eurozone, les financières sous-performent et la Tech reprend. Les valeurs refuges reperdent du terrain et le taux 10 ans remonte à ≈ 3.95% aux Etats-Unis et s’affermit à ≈ 2.2% en Allemagne et ≈ 3% en France. Les devises varient peu (€/$ ≈ 1.09, $/¥ ≈ 147). Le gaz naturel gagne 9% à ≈ 40 €/MWh en lien avec l’offensive ukrainienne sur la région de Koursk, près d’un hub de gaz qui fournit l’Europe.

Activité en demi-teinte aux Etats-Unis. L’ISM des services de juillet remonte en territoire d’expansion avec sa composante emploi et les nouvelles inscriptions hebdomadaires en chômage sont moindres que prévu. Les conditions de crédit varient peu et la demande de prêt se raffermit. Le taux d’incident de paiement sur les cartes de crédit continue d’augmenter au 2e trimestre, au plus haut depuis la crise de 2008-2010.

Perte de momentum de l’activité en Eurozone. Le sentiment (Sentix) des investisseurs se dégrade à nouveau en août. Le volume des ventes au détail faiblit en juin à -0.2% l’an. L’enquête auprès des entreprises sur les facteurs limitants montre que le financement n’est pas jugé bloquant mais l’insuffisance de la demande prend peu à peu le relai de la pénurie de main d’œuvre.

En France, l’emploi et les salaires ralentissent mais le taux de chômage recule. L’emploi salarié privé se tasse au 2e trimestre, en raison de la baisse des services d’intérim. Mais le taux de chômage (au sens du BIT) recule à 7.3%. La hausse du salaire horaire décélère à 3.4% l’an.

Signes de reflation au Japon. La hausse des salaires reste ferme en juin à 2.7% l’an mais la consommation réelle (-1.4% l’an en juin) ne parait pas en profiter. L’enquête EcoWatchers marque un mieux en juillet. L’évolution des prêts bancaires (à +3.6% l’an) est de bon augure.

Conjoncture morose en Chine. Les PMI de juillet suggèrent une activité quasi stagnante. Les échanges extérieurs ralentissent et l’excédent commercial se replie à 600 Mrds $. L’inflation est un peu plus ferme à 0.5% l’an.