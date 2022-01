La hausse de l’inflation met la pression sur les banques centrales pour qu’elles relèvent les taux d’intérêt plus tôt que prévu. Cela pourrait avoir un impact désastreux sur la croissance économique mondiale, qui est déjà confrontée à une série de vents contraires à l’horizon 2022, estiment Ariel Bezalel, responsable de la stratégie, Fixed Income, et Harry Richards, gestionnaire de fonds, Fixed Income.

L’inflation arrive à grands pas alors que la croissance mondiale se refroidit

Noël risque d’être plus cher cette année, car l’inflation actuelle continue de faire rage. Heureusement pour les consommateurs, nous croyons fermement que l’inflation est transitoire, causée par les pénuries de la chaîne d’approvisionnement et l’augmentation de la demande après une année de blocage mondial partiel, et qu’elle se résorbera en 2022. Malgré cela, les banques centrales sont sous pression pour accélérer le resserrement. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne sont restées jusqu’à présent dovish, la banque centrale australienne a paniqué en se resserrant, et la Banque d’Angleterre continue de tergiverser. L’inflation exerce également une pression sur les consommateurs, qui ressentent le poids de la hausse des prix, et les salaires diminuent en termes réels.

À l’approche de l’année prochaine, nous pensons que l’économie mondiale est appelée à ralentir fortement, en grande partie à cause de la Chine et de l’incertitude liée à la nouvelle variante du coronavirus. Jusqu’à présent, la volatilité de l’immobilier chinois s’est limitée à la Chine, mais nous pensons que ses effets se répercuteront sur le reste du monde. 80 % de la richesse des ménages chinois est concentrée dans l’immobilier national. La demande chinoise d’importations souffre déjà, car la consommation est détournée vers la constitution d’une épargne perdue, et l’on voit également apparaître des signes de ralentissement en Europe de l’Est, qui est une cloche essentielle de la demande chinoise, car une grande partie de la production industrielle de l’Europe occidentale est concentrée dans cette région.

Les mesures de relance vont être limitées et les "robinets à fric" sont fermés.

L’un des principaux moteurs de la reprise économique après les effets des blocages causés par la pandémie a été le niveau incroyable des mesures de relance monétaire et budgétaire. Dans l’ensemble du G4, nous sommes sur le point d’assister à un resserrement monétaire et fiscal de l’ordre de 5 à 7 trillions de dollars, ce qui équivaut à peu près au PIB du Japon. Le taux d’assouplissement des banques centrales décélère déjà, et la croissance de la masse monétaire ralentit. Cela fait grimper le dollar, ce qui pèsera sur l’inflation dans les mois à venir.

Le tapering pourrait ne pas être ce qu’il semble être

Alors que l’impact des hausses de taux d’intérêt est bien apprécié, lorsqu’il s’agit du tapering (retrait progressif du programme d’achat d’obligations par la Fed), nombreux sont ceux qui pensent que cela entraîne une hausse des rendements. Nous pensons qu’il s’agit d’une idée fausse. Historiquement, comme on l’a vu avec le tapering en 2014 ou le resserrement quantitatif en 2018, lorsque les mesures de relance sont retirées, les indices PMI (indices des directeurs d’achat) mondiaux ont chuté et les rendements des obligations souveraines ont suivi. Selon nous, il convient de garder cette dynamique à l’esprit alors que la Réserve fédérale s’engage dans son programme de tapering.

Les banques centrales doivent faire preuve de prudence

Compte tenu de ces vents contraires, les banques centrales doivent faire preuve de prudence. Alors que la croissance culmine et ralentit l’année prochaine, il existe un risque réel que les banques centrales durcissent leur politique dans un contexte de ralentissement, et qu’elles soient contraintes à un changement de cap rapide.

Alors, comment abordons-nous ces questions dans nos portefeuilles ? Nous pensons que les rendements des obligations d’État des marchés développés dans des pays comme l’Australie et les États-Unis sont très attrayants à ces niveaux et qu’elles peuvent encore baisser à moyen terme. Elles constituent également un bon ballast pour le risque dans le portefeuille. Nous continuons à trouver des opportunités intéressantes dans le secteur du haut rendement (obligations qui paient un intérêt plus élevé mais qui présentent un risque de défaillance plus important), en nous appuyant sur une analyse de crédit axée sur l’identification d’opportunités en étudiant les bilans des entreprises et les valorisations du marché. Au sein du secteur du haut rendement, nous préférons les obligations à maturité plus courte qui sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt et contribuent donc à réduire le risque. Compte tenu des perspectives économiques mondiales incertaines, nous sommes circonspects à l’égard des marchés émergents, mais nous voyons une opportunité dans les obligations d’État chinoises, dont nous pensons que la valeur augmentera lorsque la Chine sera finalement contrainte d’assouplir sa politique. Pour l’instant, l’essentiel pour nous est de veiller à ce que les portefeuilles puissent continuer à offrir un niveau de rendement intéressant tout en étant capables de naviguer dans une année à venir beaucoup plus incertaine.