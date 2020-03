La crise du coronavirus a mis en évidence la dépendance de l’euro aux économies asiatiques. En effet, alors que le dollar reste relativement protégé, le cours de l’euro accuse le coup. Plus que l’Asie, c’est la Chine qui est ici en cause. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’économie chinoise influence le cours de notre devise. Quelles sont les raisons et faut-il réagir ?