Gestion de Patrimoine

Que ce soit pour les auto-entrepreneurs ou les dirigeants de grandes entreprises (SA, EURL, SAS, etc.), il est impératif pour eux d’ouvrir un compte bancaire professionnel. Les banques en ligne s’alignent ainsi à cette exigence pour offrir à cette catégorie de personne des offres adaptées.

Les obligations quant à l’ouverture d’un compte professionnel

Il y a des différences selon la forme et le statut de l’activité professionnelle :

Afin de pouvoir enregistrer une personne morale (EURL, SARL, SAS, SA, SASU, etc.) auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), il est impératif et obligatoire d’avoir un compte professionnel au nom de l’entreprise auprès d’une banque. L’immatriculation de celle-ci en dépend grandement.

Si la société est une Entreprise individuelle (professions libérales, artisans, commerçants, etc.), le propriétaire devra s’engager à séparer compte courant et compte professionnel.

Dans le cas où il s’agit d’une EIRL, la personne devra ouvrir un compte bancaire à son nom suivi de la mention « EIRL ».

Les banques en ligne qui sont les plus adaptées aux chefs d’entreprise

Boursorama banque (Boursorama Pro)

C’est sans doute la plus populaire des banques en ligne. Elle s’adapte tout aussi bien aux étudiants qu’aux chefs d’entreprise. Et ce sont les sociétés dites individuelles (hors EIRL) qui y trouveront surement le plus leur compte. Avec des avantages comme un droit de découvert à 4000 euros ou un Livret d’épargne pro très performant, c’est le premier choix à avoir.

Shine

Cette banque en ligne est parfaite pour les personnes morales (du type SARL, SAS, SASU, etc.). Avec des frais d’entrée qui partent de 3,90 euros par mois, les professionnels bénéficieront d’un encaissement par chèque, d’assurances et d’une assistance sur la version Premium et de 20 virements et prélèvements tous les mois, de quoi satisfaire les besoins des chefs d’entreprise.

Bunq

Voilà une banque en ligne polyvalente qui s’adapte très bien à tous les types d’entreprises qui ont été immatriculées en France. Les chefs d’entreprise pourront lui faire confiance, et pour 9,99 euros par mois, ils auront la possibilité de bénéficier de diverses offres. Bunq propose en effet une carte bancaire (MasterCard), des services innovants comme le paiement par scan des factures ou encore une sécurité accrue des paiements en ligne. En découvrir plus sur ce site internet.

Revolut

Et avec un champ d’intervention plus large que la banque en ligne précédente, il y a Revoult qui est disponible jusque dans tout l’espace économique européen, mais aussi en Suisse. Les offres sont variées, de même pour les prix, mais tous les types d’entreprises peuvent y trouver des avantages.

Voilà alors une petite liste des banques qui sont les plus adaptées aux chefs d’entreprise qui désirent ouvrir un compte professionnel. À chacun donc de choisir en fonction de ses besoins ou de ses moyens. Les banques en ligne tendent à répondre à tous les types de besoins.