Qu’est-ce que le phénomène El Niño ?

L’oscillation australe El Niño (ENSO) est un phénomène océano-atmosphérique qui trouve son origine dans des variations anormales de la température des eaux de surface dans le Pacifique central et oriental (côte latino-américaine). Il se compose de deux phénomènes opposés (La Niña et El Niño) qui se produisent historiquement tous les 2 à 3 ans. La Niña apporte un temps plus froid et plus humide (durée entre 1 et 3 ans), tandis qu’El Niño apporte un temps plus chaud et plus sec (durée entre 9 et 12 mois).

Impacts typiques d’El Niño

Lorsqu’El Niño commence à prendre de l’ampleur, les alizés ralentissent et les eaux chaudes près de l’Asie commencent à se déplacer vers l’est à travers le Pacifique, atteignant la côte de l’Amérique du Sud. La dérive des eaux chaudes déplace également l’évaporation et la pluie, de sorte que le sud-est de l’Asie et l’Australie ont tendance à se dessécher, tandis que le Pérou et l’Équateur connaissent des précipitations plus abondantes. El Niño prend généralement de l’ampleur au cours de l’été et produit ses effets les plus marqués au cours de l’hiver dans l’hémisphère nord. Cependant, le phénomène El Niño présente des caractéristiques différentes selon le moment et l’amplitude où il se produit.

Figure 1 : Impacts climatiques d’El Niño de décembre à février

Source : Organisation nationale océanique et atmosphérique (NOAA). Les performances historiques ne préjugent pas des performances futures et tout investissement peut perdre de sa valeur.

Le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Les perturbations météorologiques liées à El Niño, qui touchent l’ensemble de la région indo-pacifique, entraînent des vagues de chaleur et des sécheresses. Il est donc probable que cette nouvelle perturbation amplifie les effets négatifs du changement climatique dans la région Asie-Pacifique, en Afrique du Sud et de l’Est, ainsi que dans les Amériques. Rien d’étonnant donc à ce qu’une grande partie de l’hémisphère nord ait connu des chaleurs intenses et des précipitations dévastatrices au cours du premier semestre 2023. Le mois de juillet devrait être le plus chaud jamais enregistré [1] ; la Chine a établi un nouveau record national de température journalière en juillet et a été frappée par des précipitations record au début du mois d’août [2]. De grandes parties des Etats-Unis ont également été touchées par d’importantes vagues de chaleur, avec des températures élevées en de nombreux endroits [3]. Le Canada a connu la pire saison d’incendies de forêt de son histoire, tout comme certaines régions de la Méditerranée.

Conséquences pour les matières premières agricoles

La culture des produits agricoles est sensible aux conditions météorologiques. Dans certains cas, El Niño pourrait stimuler la production, alors que dans d’autres, il pourrait l’endommager. Si le phénomène météorologique s’intensifie, il pourrait constituer un catalyseur important pour l’augmentation des prix du cacao, de l’huile de soja, du sucre et des céréales. En revanche, il pourrait avoir un effet négatif sur les prix du coton et du café.

Nous avons analysé les prix des produits agricoles au cours des 11 derniers épisodes d’El Niño, qui remontent aux années 1960. Lors de 8 des 11 derniers épisodes, le blé, l’huile de soja et le cacao ont augmenté en moyenne de 14 %, 6 % et 16 % respectivement, 6 mois après le début de l’El Niño. Dans 9 des 11 dernières occurrences, l’huile de soja et le cacao se sont négociés à la hausse.

Figure 2 : Impact des prix sur les produits agricoles de base au cours des cycles historiques d’El Niño

Source : National Oceanic and Atmospheric Organisation : National Oceanic and Atmospheric Organisation (NOAA), Bloomberg, WisdomTree, données de janvier 1963 à juillet 2023. Basé sur les 11 derniers épisodes El Niño depuis 1963 pour toutes les matières premières. Les performances historiques ne sont pas une indication des performances futures et tout investissement peut perdre de la valeur.

L’huile de soja bénéficie de l’offre restreinte d’huile de palme

Par le passé, El Niño a eu un impact sur l’approvisionnement en produits agricoles tels que l’huile de palme, le sucre, le blé, le cacao et le riz. Selon l’agence météorologique locale Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG), environ 40 % de la superficie indonésienne de palmiers à huile a connu des précipitations inférieures à la normale en juin 2023 [4]. Le BMKG a également indiqué que le phénomène El Niño est d’intensité faible à moyenne et qu’il devrait culminer entre août et septembre 2023. La pénurie d’huile de palme a tendance à avoir un effet d’entraînement sur la demande de substituts proches tels que l’huile de soja. Cette situation survient à un moment où l’escalade des attaques entre la Russie et l’Ukraine suscite également des inquiétudes quant à l’approvisionnement en huiles comestibles en provenance de la région de la mer Noire. L’escalade des tensions et le blocage des routes maritimes de la mer Noire risquent d’aggraver la situation de l’approvisionnement mondial en huiles comestibles et en céréales.

L’approvisionnement en riz à la merci d’El Niño

Le temps sec menace les cultures du deuxième exportateur mondial de riz, la Thaïlande, qui sera confrontée à une sécheresse généralisée dès le début de l’année 2024. Le gouvernement a déjà demandé aux agriculteurs de se limiter à une seule culture cette année. Si la mousson a quelque peu soulagé les rizières dans certaines régions de l’Inde (premier exportateur mondial), le pays a interdit les exportations de riz blanc non basmati [5]. L’étroitesse du marché du riz pourrait avoir un effet domino sur d’autres produits de substitution, tels que le blé.

Le cacao bénéficie d’une offre restreinte

Le retour d’El Niño soutient également le cacao, car ce phénomène météorologique a tendance à apporter des conditions chaudes et sèches en Afrique de l’Ouest. La culture du cacao est concentrée en Afrique, où elle représente environ 70 % de la production. Historiquement, El Niño a conduit à des déficits de production car le phénomène météorologique entraîne des périodes plus sèches en Afrique pendant les périodes de croissance clés.

Cette année, les agriculteurs de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria ont signalé des signes de la maladie des cabosses noires, qui provoque le noircissement et la pourriture des cabosses de cacao. Cette maladie peut également affecter la qualité ou réduire la production de fèves. Le marché du cacao devrait connaître une troisième année de déficit au cours de la saison 2023-24, ce qui devrait permettre de maintenir les prix du cacao à un niveau élevé.

Conclusion

Bien qu’un épisode El Niño ne soit pas garanti (sa probabilité est inférieure à 100 %) et que sa force ou sa durée restent incertaines, il survient après une guerre qui a fortement perturbé les flux de céréales et d’oléagineux. Les stocks de nombreux produits agricoles (blé, maïs, huile de soja et cacao) sont inférieurs à leur moyenne quinquennale, ce qui rend plus difficile l’absorption d’un choc de production [6]. El Niño pourrait donc soutenir les prix de ces produits agricoles.