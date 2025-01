Les microcaps, PME/ETI cotées en bourse, souvent précurseurs d’innovations, jouent un rôle essentiel pour notre société. À travers différents secteurs, de la ville de demain à l’espace, en passant par la santé et l’intelligence artificielle, ces entreprises transforment des défis en opportunités. Voici un tour d’horizon des innovations qui façonneront le monde de demain.

Le secteur de la santé est un terrain fertile où les microcaps se démarquent par leur capacité à innover. L’entreprise suédoise XVIVO se distingue par sa technologie révolutionnaire dans la préservation des organes pour les greffes. Leur système de perfusion permet de maintenir les organes à une température optimale, prolongeant le temps de conservation et donc la distance pour le transport, comme récemment avec un cœur ayant traversé l’Atlantique (photo ci- après). De son côté, Surgical Science a créé une plateforme de formation qui permet aux chirurgiens de s’exercer dans un environnement virtuel avant d’effectuer des opérations réelles, ce qui améliore les compétences techniques et la sécurité des patients. En France, Medincell, répond au sujet majeur d’observance des traitements, comme dans la schizophrénie, en étant capable de libérer les substances actives de manière progressive et régulière, faisant significativement progresser la stabilité des patients. Enfin, Onward Medical, vient de recevoir l’approbation de la FDA pour son dispositif ARC-EX permettant d’améliorer ou même de retrouver la mobilité des personnes atteintes de paralysie partielle ou totale.

La transition énergétique est également un enjeu majeur. Bien que le retard dans la lutte contre le changement climatique soit alarmant, les grands acteurs hésitent souvent à porter le risque d’un projet depuis le début. Magnora se positionne ainsi en développeur des énergies renouvelables et revend ensuite les projets avec des profils de risques bien plus faibles. Sur le plan de l’électrification, Wasion révolutionne la gestion énergétique avec des compteurs intelligents qui permettent une gestion plus efficace de la consommation. Enfin, Waga Energy transforme les déchèteries en centre de production de biométhane, prêt à être injecté dans les réseaux de gaz naturel et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en valorisant des ressources renouvelables.

Les tendances de consommation alimentaire évoluent également rapidement et certaines microcaps parviennent à anticiper ces changements avec des solutions novatrices. Vital Farms, par exemple, est une entreprise américaine spécialisée dans la production d’œufs de qualité, provenant de fermes où les poules sont élevées en liberté, un vrai changement de paradigme au pays des nuggets. Lifeway Foods innove avec des smoothies probiotiques à base de culture de Kéfir, enrichis en collagène, pour le bon fonctionnement du système digestif.

La conquête spatiale ainsi que l’intelligence artificielle sont en pleine expansion et certaines microcaps sont déjà indispensables au développement de ces deux industries. Dans le spatial, Redwire, connu pour ses panneaux solaires montés sur les satellites en orbite, a développé un ordinateur embarqué permettant de détecter les astéroïdes en mouvement, une technologie prisée par la NASA et l’ESA dans leurs programmes de défense planétaire. Pour l’intelligence artificielle, Aimechatec est un leader technologique dans l’assemblage de semi-conducteurs. L’entreprise relève le défi de la miniaturisation pour des entreprises comme Nvidia, dont les puces alimentent les applications d’IA.

Même dans des secteurs traditionnels comme la construction, des défis urbains incitent les entreprises à innover pour façonner les villes de demain. En Irlande, où 22 000 logements seulement ont été construits en 2023 sur les 35 000 nécessaires [1], Cairn Homes s’engage dans des projets immobiliers ambitieux.

Dans les pays nordiques, Brødrene A&O Johansen révolutionne la construction avec ses magasins connectés ouverts 24/7, permettant aux artisans d’accéder à des matériaux à tout moment, optimisant ainsi leur flexibilité et leur productivité.

Grâce à leur capacité d’innovation, ces petites capitalisations répondent ainsi aux enjeux cruciaux pour façonner le monde de demain. Plusieurs microcaps parmi les exemples mentionnés ont déjà franchi le seuil symbolique du milliard de capitalisation boursière, des succès qui illustrent l’impact possible de l’innovation et du progrès sur la performance boursière.