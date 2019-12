Une obligation perpétuelle est une obligation qui paye un coupon régulièrement mais qui ne rembourse pas le principal. Le Royaume-Uni par exemple avait émis des obligations perpétuelles pour financer la dette de guerre ; par exemple une émission de février 1946 avec un coupon de 3,00%. Obligation qui a été rachetée et donc retirée de la cote en août 2015.

Un taux zéro veut dire que les frais financiers sont nuls.

L’émetteur de cet emprunt n’a donc pas à rembourser son emprunt et n’a pas de frais financier. C’est purement de l’argent gratuit.

Comment en est-on arrivé là ? L’heureux élu est la banque néerlandaise ING. Cf. la fiche Bloomberg de cette obligation ci-dessous. ING a émis une obligation perpétuelle, Cf. la ligne « Maturity », en mai 2004, Cf. la ligne « Pricing date », avec un taux d’intérêt flottant, Cf. la ligne « Type ». Ledit taux d’intérêt est défini comme le taux souverain des Pays-Bas plus 10 points de base, Cf. la ligne « Formula ». Lesdits taux des Pays-Bas sont passés allégrement en dessous de zéro cet été, et donc la formule a donné un taux sur l’obligation ING de zéro, Cf. la ligne « Coupon » (pour des raisons juridique un peu compliquées et très obscures, le taux ne pouvait pas complétement suivre la formule et aller en négatif).

Bref, ING se retrouve avec une dette qui ne lui coute absolument rien.

Nous vivons une époque formidable !