Si la performance de l’Eurostoxx a été quasiment nulle sur le troisième trimestre, l’indice a perdu 5,6% depuis son pic de mai. Risque politique italien ? Risque pays émergents ? Guerre commerciale ? Le graphique ci-dessous montre que l’Eurostoxx a eu tendance à bouger de plus en plus de manière synchronisée avec l’indice des pays émergents. C’est particulièrement vrai depuis début juin même si l’indice émergent a eu des variations plus importantes.

Une analyse de la corrélation entre les deux indices confirme ce que nous voyons sur le graphique : ils sont de plus en plus liés. La corrélation sur les 3 derniers mois est forte à 62%.

En revanche la corrélation de la bourse européenne avec le risque italien est faible. Si on utilise les spreads de taux italiens à 10-ans, on trouve une corrélation de seulement 22% sur les 3 derniers mois.