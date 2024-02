Comment évolue l’environnement pour les foncières en zone euro ?

Le secteur bénéficie d’un mouvement de rebond : l’indicateur de référence, a progressé de 30,5 % au 31 décembre 2023 depuis son point bas d’octobre dernier. C’est la plus forte évolution depuis 2009. Elle reflète le scénario central des marchés, qui repose sur une détente des taux d’intérêt longs en 2024. Ce scénario est favorable aux foncières, dont les cours sont étroitement corrélés aux anticipations de taux.

L’évolution des foncières cotées anticipant toujours les tendances du marché immobilier, ce rebond est une bonne nouvelle pour le secteur et notamment pour les autres fonds immobiliers tels que les SCPI.

Quelle est la stratégie d’investissement de Sofidy Sélection 1 ?

La gestion mise en œuvre au sein du FCP consiste à investir principalement en actions de sociétés du secteur immobilier de l’Union européenne (minimum 60 %) tout en intégrant de façon systématique les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») au processus de gestion.

Ce fonds détient un portefeuille de valeurs qui interviennent sur diverses classes d’actifs : commerces, logements, logistique, bureaux,… Évoluant dans l’univers du côté, il peut être très agile pour ajuster ses allocations et réorienter son portefeuille vers certaines foncières spécialisées sur des secteurs

particulièrement porteurs , tels les murs de data centers. Outre la sélection sectorielle, la structure de la dette est également un point de grande vigilance dans la constitution du portefeuille. L’objectif est, en effet, de sélectionner les valeurs qui présentent les meilleures perspectives grâce à la qualité de leurs actifs et de leur passif, en affichant un endettement limité. Preuve de l’efficacité de cette stratégie, les parts de Sofidy Sélection 1 affichent une performance cumulée depuis l’origine de +53 % (Part P au 29 décembre 2023).

Comment le savoir-faire de Sofidy se matérialise-t-il dans le secteur des foncières cotées ?

L’indexation des loyers constitue une grande force de l’investissement immobilier dans un contexte inflationniste. Les deux expertises inscrites dans l’ADN de Sofidy, une forte sélectivité et une gestion dynamique des actifs, assurent la durabilité de cette indexation en conférant aux actifs un « pricing power » supplémentaire.

Par ailleurs, une gestion dynamique de qualité permet de se positionner efficacement sur des secteurs qui bénéficient de tendances de fond, liées aux évolutions démographiques, aux modes de travail et de consommation. Cela permet ainsi de décorréler l’évolution du portefeuille du contexte économique.

À quelle logique d’investissement répond Sofidy Sélection 1 ?

Ce fonds se présente comme une solution de diversification face à l’immobilier non coté dont les SCPI. Son approche, plus dynamique, est complémentaire et implique un couple rendement-risque distinct : pour une volatilité plus élevée l’espérance de rendement est plus forte.

Sofidy Sélection 1, qui a démontré la pertinence de sa stratégie dans un contexte de hausse brutale des taux d’intérêt, bénéficie aujourd’hui d’un environnement plus favorable. Il est accessible au plus grand nombre en compte titres ou via un contrat d’assurance-vie et offre la possibilité de recourir aux versements programmés.