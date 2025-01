Le règlement établissant le standard européen sur les obligations vertes (EU Green Bond - EuGB) est entré en application le 21 décembre dernier. La toute première obligation verte suivant cette norme est arrivée aujourd’hui sur le marché, lancée par l’opérateur italien A2A. Cette première émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de 10 ans était initialement annoncée à ms+165 (soit un taux d’intérêt proche de 4,14 %). Les fonds levés seront entièrement investis dans des activités respectant à 100 % la taxonomie européenne, répondant donc à des critères de durabilité stricts.

En se conformant aux exigences de reporting de la norme européenne sur l’utilisation des fonds et leur impact environnemental, l’émetteur contribue ainsi à améliorer la transparence des informations sur cette nouvelle émission d’obligation verte. Le système de vérification externe supervisé par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) renforce également la crédibilité et l’intégrité des obligations vertes européennes. Le règlement européen sur les obligations vertes fournit en effet un cadre homogène avec pour objectif de renforcer la crédibilité, la transparence et la confiance dans le marché obligataire durable, favorisant ainsi sa croissance tout en réduisant le risque de greenwashing.

Sans surprise, la EuGB émise par A2A a connu un franc succès : une demande massive avec des carnets d’ordres supérieurs à 3,7 milliards d’euros (soit plus de 7 fois sursouscrits) et une émission finalement à ms+125 (0,4 % plus bas que le niveau initialement annoncé, soit légèrement en dessous de sa juste valeur). Ce resserrement de la prime d’émission avant la fixation du prix final reflète évidemment un intérêt marqué pour ce nouveau format obligataire et est très encourageant pour le nouveau standard et les futures émissions de ce type - Île-de-France Mobilité devrait bientôt proposer sa première EuGB.

Notons cependant que la plupart des émissions obligataires corporate - vertes ou non - ont également rencontré une très forte demande depuis le début de l’année, conduisant à une disparition complète des primes d’émission.