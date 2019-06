Investment Banking

un ADN centré sur le contenu des marques

Les trois fondateurs de Naister, Emanuel Baudart, ancien Global Chief Customer Officer du Groupe AccorHotels, Philippe Jorge, serial entrepreneur dont la dernière start-up, AD. Dialeto, agence digitale Full Services, a été vendue à Accenture fin 2015 et Moïse Augis, ingénieur, co-fondateur d’Ekinops (Euronext) et Corvis Corp (Nasdaq) ont pensé à exploiter l’intelligence artificielle pour apporter aux marques de l’automatisation et de l’optimisation à leurs campagnes digitales.

Grâce à la puissance de l’IA appliquée au contenu, cette approche permet aux marques d’adresser les enjeux de la Personnalisation et de l’Expérience Client en boostant son Contenu, richesse trop souvent sous-utilisée.

Concrètement ça fonctionne comment ?

Naister permet à ses clients de générer à la volée, de façon automatisée du contenu structuré hyper- personnalisé dans une approche multi-devices (Mobile, Desktop, Tablette) et multiformats. L’exploitation intelligente et automatisée du contenu devient donc un nouveau levier de performance et de productivité en marketing digital.

Naister utilise de façon unique une combinaison de technologies à base d’Intelligence Artificielle (Computer Vision, Natural Language Processing et Big Data) appliquées à la personnalisation automatisée multi- canal.

Naister est la 1ère solution d’hyperpersonnalisation agile, déployable en moins de 8 semaines et sans aucun impact sur l’architecture IT de ses clients.

Qu’apporte Naister aux marques ?

Une nouvelle approche de son contenu sans limitation

Une Expérience client optimisée grâce à l’hyper-pertinence des messages

Une performance accrue par une meilleure conversion sur tous les canaux digitaux

Un gain de productivité important permis par l’utilisation de l’IA

Naiser dont l’ADN place le contenu de la marque au cœur de l’Expérience-Client, vise les Grands Comptes voulant adresser les problématiques d’acquisition et de personnalisation, directement ou en partenariat avec leurs agences Médias.

Naister qui s’internationalise au Brésil en ce milieu d’année, compte déjà parmi ses clients des acteurs de référence du Travel, du Retail et de l’Automobile.

