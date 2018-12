Marchés des Capitaux

Un pionnier de la prédiction des risques de maladies graves

PrediLife, acteur innovant de la médecine personnalisée pour prédire les risques de maladies graves et sauver des vies, annonce aujourd’hui la réussite de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

« Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris, marquée par l’arrivée de nouveaux actionnaires que nous tenons à remercier pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous souhaitons également remercier nos actionnaires historiques qui ont renouvelé leur soutien. Cette levée de fonds va notamment permettre à PrediLife d’accélérer le déploiement commercial de sa solution MammoRisk® en France et à l’international. » commente Stéphane Ragusa, Fondateur et Président Directeur Général de PrediLife.

L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (« OPO ») et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (« Placement Global »), permet à la Société de lever 3,6 M€ par voie d’augmentation de capital.

Le nombre d’actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre s’établit à 386.154, dont 83,6% pour le Placement Global et 16,4% pour l’OPO. Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé par le conseil d’administration de la Société à 9,30 € par action, la capitalisation boursière de PrediLife ressort ainsi à 25,7 M€.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre interviendra le 20 décembre 2018 sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0010169920 et le mnémonique ALPRE.

Objectifs de la levée de fonds :

L’émission des actions nouvelles est destinée à financer le déploiement commercial de MammoRisk en France et à l’international, financer les dépenses courantes de PrediLife et rembourser les prêts consentis par Bpifrance et poursuivre les programmes de recherche de la Société.

Répartition du capital à l’issue de l’Offre

À la suite de la réalisation de l’augmentation de capital dans le cadre de l’introduction en bourse, le capital social de PrediLife s’élèvera à 68.953,85 €, divisé en 2.758.154 actions ordinaires réparties comme suit : Les engagements de souscription des actionnaires historiques pris dans le cadre de l’introduction en bourse ont été servis intégralement.