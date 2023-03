Après des années de momentum en faveur des critères ESG, le débat sur l’investissement durable a été intensifié en 2022. Cette situation a été largement motivée par des positions politiques aux États-Unis, à mesure que s’accentuait le fossé entre les « États-Unis » anti-ESG et les « États bleus » pro-ESG. Il est peu probable que l’incertitude issue du camp anti-ESG s’apaise au cours de l’année à venir, en particulier à mesure que nous nous rapprochons de l’élection présidentielle américaine de 2024.

La dynamique du marché a également joué un rôle sur l’accent mis sur les critères ESG, dans la mesure où des secteurs qui ne sont pas traditionnellement alignés sur la durabilité – comme le pétrole et le gaz – ont vu de forts gains en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. Cela a peut-être tenté certains investisseurs de ne pas se concentrer sur leurs objectifs de durabilité à long terme pour tenter de capter les bénéfices à court terme.

Néanmoins, nous sommes plus confiants que jamais quant aux perspectives à long terme pour les investissements durables, et ne croyons pas que les gros titres négatifs reflètent la réalité de la situation – du moins en dehors des États-Unis.

En réalité, l’intégration des critères ESG de durabilité dans les décisions d’investissement devient de plus en plus courante au niveau mondial, sous l’effet à la fois de l’activité réglementaire et des préoccupations du monde réel. Une étude menée par Dow Jones en septembre 2022 a montré que les investissements ESG devraient plus que doubler au cours des trois prochaines années, tandis que 66 % des dirigeants financiers ont désigné l’investissement responsable comme le premier moteur de croissance durable à long terme.

Les multiples vents arrière à long terme

Il est certain que la révolution réglementaire ESG ne se mettra pas à se relâcher de sitôt. À l’échelle mondiale, un nombre croissant de juridictions introduisent des règles et des taxonomies régissant les investissements ESG et les divulgations d’entreprises – telles que le Royaume-Uni, les États-Unis et Singapour. Ces directives sont souvent calquées sur les directives existantes de l’UE, telles que la SFDR, la Green Taxonomy et la CSRD.

Les initiatives réglementaires en cours devraient augmenter la demande des investisseurs pour que les considérations ESG soient prises en compte, soit indirectement, soit – comme dans le cas de la réglementation MiFID de l’UE l’année dernière – en incluant directement les préoccupations de durabilité lors d’une session de conseil en matière d’investissement.

Au niveau supérieur, même si le Sommet sur le climat de la COP27 n’a pas été universellement considéré comme un succès, le Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework a été adopté, ce qui inspirera probablement de nouvelles lois au cours des prochaines années. Un certain nombre de réglementations importantes en matière de durabilité ont déjà été promulguées, comme la nouvelle loi de l’UE sur les produits sans déforestation, qui exige également des garanties sur les droits de l’Homme, et la loi Uyghur sur la prévention du travail forcé aux États-Unis.

Alors que des questions telles que le climat, la biodiversité et les droits de l’Homme sont en tête de liste des priorités des autorités, les entreprises incapables de faire face au niveau croissant de diligence requise seront de plus en plus écartées des plus grands marchés mondiaux. Cela pose des risques pour les investisseurs, ce qui signifie que l’analyse ESG approfondie continuera d’être impérative.

Et même sans ces vents contraires réglementaires, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l’opinion publique. Alors que nous sommes de plus en plus confrontés à des visions d’événements météorologiques extrêmes et de la perte de biodiversité, les investisseurs particuliers sont susceptibles de devenir plus conscients du lien entre leurs investissements et les facteurs de durabilité. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels, alors que nous avons vu une poignée revenir en arrière en termes d’engagements climatiques, ceux-ci ont été largement éclipsés par le nombre d’entités cherchant à renforcer les engagements de durabilité.

L’étiquette est plutôt sans conséquence

Au fur et à mesure que 2023 progresse, la discussion de longue date autour du terme « ESG » est sur le point de se poursuivre – en particulier avec sa politisation qui continue aux États-Unis. Cependant, sans consensus sur une classification alternative à l’actuel terme polyvalent ESG, nous ne nous attendons pas à voir une modification à court terme du statu quo.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la terminologie autour de laquelle nous allons nous regrouper à un moment ou à un autre, l’augmentation de la durabilité des investisseurs n’est pas seulement là pour durer, elle va seulement s’accélérer.