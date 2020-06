Gestion de Patrimoine

Source : Pixabay

Le Bitcoin a consolidé son prix depuis 2017

Pour voir en quoi cela est notable, il faut rappeler l’histoire de l’actif. Parti de rien, le Bitcoin a tout d’abord été propulsé sur le devant de la scène à la fin de l’année 2017. C’est le moment où il a atteint son « all time high », c’est-à-dire son record absolu en langage courant. À l’époque, le BTC a frôlé les 20 000 dollars, et prouvé qu’il était décidément un actif d’ampleur, et pas un projet cryptographique réservé aux geeks.

Depuis, tout s’est accéléré pour la plus grande crypto-monnaie mondiale. Vous avez dû le remarquer, il est maintenant plus facile que jamais d’en acheter. Si vous vous demandez « Comment acheter du Bitcoin France ? », vous avez maintenant de nombreuses possibilités, avec des plateformes comme eToro, Coinbase et Binance. On peut maintenant se procurer des BTC en utilisant PayPal, une carte bancaire ou un virement.

Cet engouement s’est retrouvé jusque chez les investisseurs institutionnels, qui sont maintenant 25% à admettre qu’ils possèdent des crypto-actifs, dont du Bitcoin. Tout cela est un signe que le prix du Bitcoin pourrait à nouveau bondir, et d’autres signaux techniques confirment ce scénario.

L’analyse de Bloomberg est positive pour le Bitcoin

Selon l’analyse détaillée du média Bloomberg (contenu en anglais), le pic connu par le Bitcoin en 2019 l’a porté à 14 000 dollars, alors qu’il avait commencé l’année à 3 700 dollars. En 2020, le Bitcoin affichait 7 200 dollars début janvier. Cela veut dire que son pic cette année pourrait le porter jusqu’à 28 000 dollars, d’après les analystes.

Ces derniers s’appuient également sur l’adoption globale du réseau de paiement pour déterminer l’appétit des investisseurs pour le Bitcoin. Et de ce point de vue, tous les indicateurs sont au vert : les traders ont confiance dans le futur du BTC : il y a maintenant plus d’adresses Bitcoin actives que jamais.

Source : Pixabay

Un « or numérique » ?

C’est la régulation progressive du secteur qui favorise cette percée, mais aussi les banques centrales. Ces dernières ont montré leur intérêt pour des monnaies numériques d’état, ce qui a en conséquence consolidé la position du Bitcoin, selon Bloomberg : « Ce relâchement inédit des banques centrales cette année est en train d’accélérer la maturation [du Bitcoin] vers une forme digitale d’or. »

Autre signe de cette progression : la corrélation entre or et Bitcoin a été particulièrement élevée ces derniers mois. Les deux actifs sont en train de consolider des niveaux de support clés. L’or s’est stabilisé au-dessus de 1 700 dollars l’once, et le BTC est maintenant solidement ancré au-dessus des 9 000 dollars.

Bloomberg conclut en expliquant que la consolidation du Bitcoin au-dessus des 10 000 dollars aura probablement lieu grâce à la percée inédite des fonds basés sur des contrats à terme. Encore quasiment inexistants il y a quelques mois, ils représentent un pont entre finance « classique » et économie crypto. Le Bitcoin s’appuiera donc sur ces nouveaux usages pour peut-être prétendre à dépasser son record absolu.