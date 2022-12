Le remplacement prévu de l’actuelle allocation de chômage (Hartz IV) par un revenu citoyen a fait l’objet d’un débat animé en Allemagne. Le débat tourne autour de la manière de soutenir les chômeurs sans réduire leur incitation à travailler. En fin de compte, ce sujet est dominé par des questions relatives à la redistribution et à l’inégalité sociale. Certains économistes affirment que l’inégalité augmente l’incitation à travailler et à investir dans le capital et l’éducation. Par conséquent, le risque est que les politiques de redistribution menées par le gouvernement réduisent l’incitation à travailler et à investir, ce qui entraînerait finalement une baisse de la croissance. Selon cette théorie, une réduction des inégalités entraînerait une baisse de la croissance du PIB.

D’autres économistes affirment qu’une plus grande inégalité décourage les pauvres d’entrer sur le marché du travail parce que leur travail ne les rémunère pas suffisamment. Dans le même temps, les personnes qui gagnent le plus d’argent ne sont pas incitées à travailler parce que leur position sociale est sûre - en raison de leur patrimoine, par exemple. En outre, lorsque l’inégalité est trop élevée, il y a également un problème du côté de la demande. Les personnes les plus riches ont tendance à épargner plutôt qu’à dépenser [1]. Leur faible propension à consommer peut entraîner un blocage de la demande.

Vous pourriez avoir raison de penser que les deux camps des économistes avancent des arguments utiles. Notre graphique de la semaine suggère qu’il peut y avoir à la fois trop et trop peu d’égalité et de redistribution. Il existe également un niveau optimal. Le graphique montre l’inégalité des revenus, mesurée par le coefficient de Gini [2], et son incidence sur la croissance économique. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, d’éliminer les autres facteurs [3] susceptibles d’entraîner des taux de croissance plus ou moins élevés. Ainsi ajusté, nous obtenons la courbe parabolique entre le niveau d’inégalité et la croissance.

Comparaison de l’inégalité (coefficient de Gini-) et de la croissance du PIB

* Coefficient wGini du revenu des ménages après impôts et transferts. **Impact modélisé sur le TCAC du PIB par habitant au cours des cinq années suivantes (%-pts). Sources : FMI, OCDE, DWS Investment GmbH à partir de septembre 2022

Le graphique indique un coefficient de Gini optimal d’environ 30. Les quelques pays dans lesquels l’inégalité semble trop faible sont la République tchèque et la Scandinavie. Dans ces pays, le coefficient suggère qu’une plus grande inégalité générerait une croissance plus élevée. Les pays du G7 se situent à peu près au niveau optimal, tandis que de nombreux pays émergents présentent trop d’inégalités. La Chine a reconnu qu’une plus grande égalité serait favorable à la croissance, son programme de « prospérité commune » visant à réduire les inégalités. Cependant, dans les pays émergents à régime autocratique en particulier, le chemin entre la prise de conscience du problème et l’action politique pour le résoudre peut-être assez long, surtout lorsque le pouvoir politique et la richesse sont entre les mêmes mains.