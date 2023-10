« Si nous voulons créer un Internet 3D, il est absolument indispensable que les individus qui y participent créent également du contenu, et, nous pensons que la seule chance d’y parvenir serait de mettre l’IA à contribution » - Rev Lebaredian, vice-président d’Omniverse and Simulation Technology chez NVIDIA.

Il aura fallu 16 ans pour atteindre la barre des 100 millions d’utilisateurs de téléphone mobiles dans le monde. TikTok a connu une montée en puissance plus rapide en recensant le même nombre d’utilisateurs en seulement neuf mois. Mais lorsque ChatGPT a atteint ce jalon deux mois tout juste après son lancement, le monde entier s’est tourné vers cette technologie, qui a ravivé l’intérêt du public pour l’intelligence artificielle (IA) et la façon dont elle pourrait transformer nos vies. Parallèlement, le terme d’« IA générative » - la technologie qui sous-tend ChatGPT - a été propulsé dans la sphère publique.

Nous considérons l’IA comme l’une des quatre technologies majeures capables de rendre le métavers possible. [1] Les derniers modèles génératifs nous amènent désormais à un point d’inflexion. Ces technologies sont capables de créer du contenu original, tel que du texte, des images ou du code, en réponse aux invites des utilisateurs. Elles peuvent, d’après nous, dynamiser la productivité des créateurs de mondes virtuels à grande échelle en rédigeant du code et en créant des graphiques ; elles sont même capables de raconter des histoires.

ChatGPT peut, par exemple, générer du code lorsque vous l’y invitez. GitHub de Microsoft dispose d’une fonctionnalité « Copilot » capable de remplir automatiquement les lignes de code suggérées. Dans le même temps, NVIDIA a annoncé le lancement d’un outil de création visant à transformer du texte en éléments 3D, baptisé « Magic3D », qui est capable de générer des modèles 3D à partir de prompts (textes courts). Cet outil pourrait être le précurseur de graphiques 3D immersifs créés à partir des prompts des utilisateurs. L’IA générative peut faire bien plus qu’améliorer la productivité.

Comment l’IA peut-elle impliquer les utilisateurs dans les mondes virtuels ?

Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous connaissez probablement les personnages non jouables (PNJ). Ce sont des personnages de jeu que vous ne contrôlez pas. Leurs actions sont répétitives et leur dialogue est limité. On pourrait alors naturellement s’interroger : « Et si l’IA générative était capable d’insuffler un peu de vie dans les PNJ de demain ? », nous rappelant les débuts de la comédie « Free Guy » sortie en 2021, qui met en scène Ryan Reynolds. En réalité, des groupes tels que NetEase et NVIDIA ont déjà commencé à travailler pour faire des PNJ basés sur l’IA une réalité.

Les outils d’IA générative facilitent la création de contenu généré par les utilisateurs sans qu’ils aient besoin de savoir coder. Cette fonctionnalité est véritablement précieuse pour les opérateurs d’expériences de métavers, tels que les sociétés de jeux vidéo. Elles peuvent à la fois peupler leurs mondes virtuels et maintenir l’intérêt et l’engagement de leurs utilisateurs. Plus les utilisateurs passent de temps sur leur plateforme, plus ils ont la possibilité d’engranger des revenus publicitaires supplémentaires.

Au-delà des plateformes : les opportunités tout au long de la chaîne de valeur du métavers

Tous les modèles d’IA générative sont coûteux ou complexes en termes de calcul. Les entraîner et générer des réponses rapides nécessite une importante puissance de calcul et du temps. Nous pourrions assister à une hausse de la demande de processeurs, de GPU et de mémoires de pointe, une tendance qui devrait favoriser les concepteurs et fabricants de puces.

Cette tendance pourrait également être une aubaine pour les prestataires de services cloud qui fournissent de la puissance de calcul aux propriétaires et opérateurs de modèles d’IA. La nécessité de transmettre des données peut également induire une hausse de la demande de réseaux de fibre optique et mobiles fiables proposés par les opérateurs de télécommunications.

L’IA offre également un large éventail d’opportunités dans d’autres domaines. Meta a consacré des ressources à l’IA surtout pour améliorer sa technologie publicitaire. Le monde de la publicité a été profondément bouleversé lorsque Apple a lancé sa fonctionnalité App Tracking Transparency en 2020. Sans accès aux données, les entreprises axées sur la publicité ciblée se retrouvaient sur le banc de touche. Elles ne pouvaient plus cibler aussi efficacement leur public, induisant une baisse des revenus générés par la publicité.

L’IA est un large domaine qui peut profiter à de nombreuses entreprises. Les sociétés de conseil en informatique peuvent y déceler de belles opportunités. Une multinationale de logiciels informatiques a introduit l’IA dans ses outils de conception pour les améliorer. Les auteurs et éditeurs de musique peuvent également recourir à l’IA pour suivre la manière dont leurs titres sont utilisés sur les réseaux sociaux, les aidant potentiellement à accroître leurs revenus publicitaires.

Les domaines de préoccupation de l’IA

Nous n’en sommes qu’aux débuts de l’IA générative et il est évident que les modèles doivent s’améliorer. ChatGPT, par exemple, ne précise pas d’où proviennent ses informations, ce qui pourrait soulever des problématiques de droits d’auteur. L’absence de source peut fournir des informations incorrectes aux utilisateurs et doit donc faire l’objet d’une surveillance.

Pour l’instant, on peut affirmer sans se tromper que l’IA soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. La société doit s’atteler à répondre à des questions primordiales, telles que le consentement, l’omniprésence des modèles d’IA et les préjugés inhérents aux algorithmes. Du point de vue de l’investissement, l’éthique sera probablement une pierre d’achoppement pour les investisseurs ESG lorsqu’ils investiront dans des entreprises faisant appel à l’IA.

Remporter la course de l’IA

L’IA dynamisera, à notre avis, les grandes sociétés technologiques plutôt que de les affaiblir. Ces grandes entreprises disposent de bien plus de données que les start-ups les plus innovantes.

Il semble également y avoir un besoin inépuisable de puces ultra-rapides pour gérer les besoins croissants en données et offrir de meilleures performances d’IA. Au fil du temps, leur coût diminuera probablement et nous pouvons nous attendre à de nouvelles expériences utilisateur passionnantes, ainsi qu’à un passage plus clair vers la monétisation.