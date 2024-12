Le marché des énergies renouvelables a connu une évolution mouvementée au cours des dernières années, marquée par une volatilité importante, notamment depuis le pic de 2021. Malgré ce contexte, les opportunités à long terme restent attrayantes pour les investisseurs dans ce secteur. Les récents rebondissements pourraient même offrir des points d’entrée intéressants pour les investisseurs qui misent sur la croissance structurelle du secteur.

Des années passées difficiles et de nouvelles opportunités

Depuis le sommet atteint début 2021, le secteur des énergies renouvelables a connu des baisses de cours considérables. De nombreuses entreprises de ce secteur, dont Ørsted, un pionnier de l’éolien offshore, et Vestas, l’un des plus grands fabricants d’éoliennes, ont subi de sévères déconvenues. Les entreprises de services publics et les développeurs de projets d’énergie renouvelable ont également souffert de cette évolution du marché.

Cela s’explique en partie par un phénomène de surchauffe du marché : après une phase de forte euphorie, la « bulle verte » s’est effondrée. Or, c’est souvent dans les périodes suivant l’éclatement d’une bulle, dans lesquelles l’enthousiasme est retombé, que se créent les meilleures opportunités pour les investisseurs qui ont une vision à long terme. Historiquement, les phases de baisse des cours des actions ont souvent offert de bonnes opportunités d’entrée, en particulier lorsque les facteurs de croissance sous-jacents sont toujours présents.

Croissance durable : la mégatendance des énergies renouvelables

Malgré les défis à relever à court terme, le potentiel de croissance à long terme des énergies renouvelables reste intact. Le secteur n’en est qu’au début d’un processus de transformation qui durera plusieurs décennies. Un processus de longue haleine qui, comme par le passé, nécessitera plusieurs décennies pour s’implanter complètement. Les entreprises qui posent aujourd’hui les bases de cette évolution pourraient bénéficier d’une croissance structurelle au cours des 50 à 100 prochaines années.

Les entreprises qui misent sur l’optimisation des ressources, c’est-à-dire qui développent des technologies permettant de réduire la consommation d’énergie et les émissions, sont particulièrement intéressantes. Les fabricants de pompes à chaleur ou de matériaux d’isolation contribuant à l’efficacité énergétique des bâtiments en sont des exemples. De telles entreprises ont souvent généré des rendements stables pendant des années et sont bien placées pour profiter de la montée en puissance de la prise de conscience écologique.

Trois thèmes centraux pour les investissements

Une approche intelligente des investissements dans les énergies renouvelables s’articule autour de trois domaines clés : les énergies renouvelables, l’électrification et l’optimisation des ressources.

1. Les énergies renouvelables : L’éolien, le solaire et les biocarburants constituent l’épine dorsale de ce secteur. Bien que la concurrence soit forte, notamment de la part des fournisseurs chinois, le potentiel de croissance reste important en Europe. Dans les domaines des technologies de batteries et des véhicules électriques en particulier, il est essentiel que l’industrie européenne reste compétitive.

Ørsted est un exemple remarquable de stratégie de croissance réussie. L’entreprise danoise a obtenu des allocations importantes pour les projets éoliens offshore Hornsea 3 et Hornsea 4 lors de la récente vente aux enchères britannique CfD (Contract for Difference). Avec ces projets, Ørsted est bien placé pour atteindre son objectif de 22 gigawatts de capacité éolienne offshore brute d’ici 2030. Ces attributions illustrent la position de leader d’Ørsted dans le secteur de l’éolien offshore et sa capacité à investir en permanence dans des projets de grande envergure qui assureront sa croissance à long terme.

2. L’électrification : la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dépend fortement du développement de l’électrification. Cela inclut les technologies des batteries, les véhicules électriques et l’infrastructure nécessaire, notamment le réseau électrique. Le développement des réseaux énergétiques est essentiel pour faire face à la demande croissante des énergies renouvelables et à l’utilisation accrue des véhicules électriques.

3. L’efficacité des ressources : les entreprises qui proposent des technologies visant à améliorer l’efficacité énergétique sont souvent moins volatiles et génèrent des revenus stables. Les fabricants de matériaux de construction légers ou de technologies visant à réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments en sont des exemples. Nombre de ces entreprises connaissent le succès depuis des décennies et continuent à se trouver sur la voie d’une croissance durable.

Une entreprise particulièrement intéressante dans ce domaine est Industrie De Nora, une multinationale italienne spécialisée dans l’électrochimie. De Nora est le plus grand fournisseur mondial de revêtements catalytiques à haute performance et d’électrodes insolubles pour les applications électrochimiques et industrielles. Plus récemment, l’entreprise a étendu son expertise au domaine des électrodes pour la production d’hydrogène vert et détient également une participation de 34% dans thyssenkrupp nucera, le leader mondial des électrolyseurs. Ce positionnement stratégique fait d’Industrie De Nora un acteur important sur le marché en pleine croissance de l’hydrogène, qui est appelé à jouer un rôle clé dans le mix énergétique à long terme.

Le bon choix d’entreprise : la qualité plutôt que la quantité

La clé du succès réside dans la sélection des bonnes entreprises. Alors que de nombreux fonds misent sur des approches thématiques descendantes, il est crucial d’effectuer une analyse ascendante approfondie. Cela signifie que l’accent est mis sur la position concurrentielle individuelle et la capacité des entreprises à générer des rendements du capital supérieurs à la moyenne à long terme.

Les entreprises qui peuvent opérer avec succès sur le plan économique indépendamment des subventions publiques sont particulièrement prometteuses. Les subventions peuvent être utiles, mais les entreprises profitables, même sans ce soutien, sont mieux placées à long terme. Il convient donc de se concentrer sur les entreprises qui ont des avantages concurrentiels et qui sont en mesure de réaliser des bénéfices supérieurs à la moyenne.

Garder un œil sur la volatilité et les risques

Bien entendu, les investissements dans les technologies vertes ne sont pas sans risque. La volatilité dans ce secteur est élevée, en raison de l’impact des décisions politiques et des tendances du marché. Pour minimiser ces risques, une diversification ciblée est essentielle. Un large portefeuille de 40 à 60 positions, moins influencé par les mêmes évolutions de marché, peut réduire la volatilité.

Conclusion : la patience porte ses fruits

Malgré les récents revers, le secteur des énergies renouvelables est attractif à long terme. Les investisseurs qui sont prêts à affronter les cycles du marché et à investir de manière ciblée dans des entreprises présentant des avantages concurrentiels évidents ont des chances de réaliser des rendements attractifs. Le processus de transformation dans le secteur de l’énergie est un marathon, pas un sprint. Ceux qui pensent à long terme et accompagnent patiemment les évolutions ont les meilleures chances de récolter les fruits de cette révolution.