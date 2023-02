L’Europe s’est souvent transformée en temps de crise. Avec les défis conjoncturels et structurels actuels tels que la guerre en Ukraine, le changement climatique, le vieillissement de la population, les crises de la santé et de l’énergie et la dépendance stratégique du continent vis-à-vis de l’Asie pour les matières premières, les fondements de la prospérité et de la sécurité européennes ne sont plus adaptés à l’avenir.

Les entreprises européennes doivent désormais reconnaître et commencer à relever les défis structurels qui les attendent, exacerbés par un environnement de stagflation et de hausse des taux d’intérêt. Les investisseurs ont un rôle à jouer pour relever ces multiples défis, d’autant plus que la plupart d’entre eux affirment poursuivre un horizon d’investissement à long terme. Les réglementations financières européennes sont également des parties prenantes clés, motivées par la reconnaissance des effets néfastes du capital sur l’environnement et la société.

Toutefois, sur les marchés cotés en bourse, les incitations tendent à privilégier les performances financières relatives et à court terme. Les vastes réserves d’épargne de l’Europe ne trouvent pas non plus leur place dans des activités productives, durables et transformationnelles et obtiennent des rendements inférieurs à l’inflation.

En outre, l’investisseur qui souhaite que son capital joue un rôle durable et transformateur pour la société se trouve confronté à des coûts plus élevés que ceux des fonds d’investissement traditionnels. De nombreuses solutions existantes se désengagent aussi largement des entreprises à forte intensité de carbone ou acquièrent des actifs immobiliers déjà relativement verts, au lieu d’utiliser le capital et l’influence des investisseurs pour générer des avancées sociales et environnementales dans le monde réel.

Si l’Europe souhaite maintenir le même niveau (ou idéalement un niveau supérieur) de prospérité durable atteint au cours des dernières décennies, les décideurs politiques, les institutions financières et les entreprises doivent dès maintenant entreprendre une profonde transformation. Plus précisément, la transformation de l’Europe nécessite un cadre qui place l’investisseur durable au moins à égalité avec l’investisseur financier. Pour aider à cet égard, nous recommandons, par exemple, que les investissements dans les infrastructures et l’immobilier s’adaptent à des structures de financement fiscalement efficaces, fréquemment utilisées aux États-Unis.

Toutefois, les investisseurs et les entreprises ne doivent pas se réfugier derrière la réglementation pour justifier leur inaction.

Pour garantir un niveau élevé de prospérité durable, l’Europe doit renforcer ses fondations en 2023 afin d’être prête pour l’avenir. La transformation de l’Europe peut sembler de nature politique, mais les investisseurs ont un rôle décisif à jouer. L’Europe doit une fois de plus se transformer.