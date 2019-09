Les investisseurs devraient rester prudents en ce début de semaine dans l’attente de la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. En revanche la plus forte hausse constatée sur les barils de pétrole depuis plus de 20 ans et les statistiques économiques chinoises ressorties au plus bas de plus de 15 ans, pourraient animer les marchés dans l’attente des minutes du FOMC.