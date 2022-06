Journée mondiale de ceci, journée internationale de cela. Il n’y a pas un seul jour dans l’année qui ne soit pas utilisé par un groupe quelconque pour promouvoir - et bien - ceci ou cela. Ainsi, le mercredi 8 juin, nous aurons la Journée mondiale des océans, organisée par les Nations unies. Et nous osons le dire : nous pensons qu’il s’agit d’une journée qui mérite certainement plus d’attention que n’importe quelle autre "Journée internationale". Car le sujet est au cœur de la santé et du fonctionnement du monde et donc au cœur de notre survie même. Voici pourquoi : Les océans couvrent 70% de notre planète, mais 91% de la vie marine n’a pas encore été catégorisée. Plus de 3,3 milliards de personnes dépendent des océans pour une grande partie de leurs besoins quotidiens en protéines [1]. Les océans absorbent au moins un quart de nos émissions de CO2 [2]. Pourtant, nos océans sont maltraités, à bien des égards. Nous nous concentrerons sur un seul d’entre eux, à savoir l’utilisation abusive des océans en tant que gigantesque déchetterie. Une fois encore, nous nous concentrerons sur un type de déchet spécifique : le plastique, qui, sous l’effet de l’eau, se transforme en microplastique. Chaque année, jusqu’à 12 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, soit un camion-poubelle par minute [3]. Du plastique a été trouvé dans l’Arctique et dans les parties les plus profondes de l’océan. Chaque semaine, nous mangeons la valeur d’une carte de crédit en microplastiques, ce qui affecte probablement notre santé [4]. Les microplastiques sont comme une éponge pour les produits chimiques toxiques comme l’oxybenzone (crème solaire anti-UV) - qui peut entraîner la mort du plancton [5].

Tout cela est déprimant. Mais notre graphique de la semaine présente une analyse d’experts de premier plan [6] sur la manière dont le monde pourrait réduire de 80 % la pollution plastique annuelle dans les océans. Voici les éléments nécessaires à une telle démarche :

Réduire l’augmentation de l’utilisation des plastiques

Réduire les microplastiques provenant de la poussière de pneu (la source la plus importante), des textiles, des granulés et des produits de soins personnels.

Réduire la pollution des océans due à la pêche et à la navigation

Remplacer les plastiques par du papier et des matériaux compostables.

Réduire les exportations de déchets plastiques

Repenser les produits et les emballages afin d’accroître la recyclabilité des plastiques.

Développer la collecte des déchets dans les pays à revenu moyen et faible.

Doubler le recyclage mécanique

Convertir certains déchets plastiques en d’autres plastiques.

Ces mesures pourraient permettre de réduire les émissions de carbone de 25 %, de créer 700 000 emplois et de créer des opportunités d’investissement dans les entreprises qui proposent des solutions.

Le monde commence à se réveiller : les gouvernements ont accepté de commencer à négocier un traité légal contraignant pour mettre fin à la pollution plastique [7], tandis que plus d’un millier d’entreprises et de gouvernements (représentant 20 % de l’utilisation du plastique) réduisent, redessinent et remplacent leur utilisation du plastique [8]. Les investisseurs ont un rôle à jouer pour encourager davantage d’entreprises de conteneurs et d’emballages en plastique à agir [9].

La réduction de la demande de plastique pourrait entraîner des répercussions sur les fabricants de produits chimiques. Il existe 87 entreprises chimiques cotées en bourse qui représentent 75 % de la production européenne de plastique. Mais selon Planet Tracker [10], peu de ces entreprises ont dû faire face à la pression des investisseurs pour passer à une production de plastique plus durable.