Les fluctuations brutales enregistrées récemment par les actions asiatiques ont interpellé les investisseurs ; mais pour Invesco, ces mouvements sont une réaction aux tendances présentes sur d’autres grands marchés, et les actions asiatiques devraient continuer de s’apprécier en 2018 grâce à un environnement politique et macroéconomique stable, à la croissance des bénéfices et au niveau favorable des valorisations et des conditions de liquidité. Néanmoins, les experts en actions asiatiques d’Invesco mettent en garde contre l’impact de certaines incertitudes extérieures, qui nécessiteront un suivi attentif en 2018.

« D’après nous, le repli récent des actions asiatiques était largement dû à des mouvements des marchés internationaux et représente une correction saine après une hausse prolongée, entamée début 2017 », a déclaré Mike Shiao, Directeur des investissements Asie hors Japon. « Nous n’observons pas de facteurs propres à l’Asie ayant contribué à ce repli. »

Malgré les turbulences des marchés, les experts en actions asiatiques d’Invesco estiment que les fondamentaux des économies et des entreprises demeurent inchangés dans les principaux pays de la région, et que des facteurs structurels positifs devraient continuer de soutenir la progression des actions asiatiques en 2018.

La croissance du PIB global en Asie devrait se maintenir aux alentours de 6 % en 2018, grâce à l’accélération de la dynamique de l’économie mondiale et à la hausse de la consommation intérieure, alimentée par une progression régulière des revenus. De plus, le contexte politique stable, en particulier en Chine et en Inde, est favorable à de nouvelles réformes.

En 2017, la croissance des bénéfices a été le principal moteur de performance sur l’ensemble des marchés actions asiatiques. Compte tenu des bonnes conditions économiques, les experts en actions asiatiques d’Invesco anticipent une tendance similaire en 2018, où le marché devrait également être soutenu par une croissance robuste et généralisée des bénéfices des entreprises. Par ailleurs, les valorisations sont toujours raisonnables, puisque les actions asiatiques se négocient avec une décote importante par rapport aux actions des pays développés. De plus, des signes encourageants ont été observés au niveau des flux structurels des fonds en faveur des marchés chinois et indien.

Dans le même temps, les marchés asiatiques ne seront pas à l’abri d’incertitudes extérieures susceptibles d’accentuer la volatilité des actions internationales, notamment en cas de changements dans la trajectoire de relèvement des taux américains.

« L’écart entre les anticipations et les données réelles, qui indique une possibilité d’inflation plus forte et de durcissement plus marqué de la politique de la Fed, fait notamment partie des risques qui peuvent tirer la volatilité à l’échelle mondiale », souligne Mike Shiao.

« Nous pensons cependant que les fondamentaux sous-jacents des actions asiatiques sont inchangés, et que le repli récent de ces marchés n’est qu’une correction à court terme, et pas le début d’une baisse plus prononcée. Nous sommes toujours optimistes à l’égard des actions asiatiques, et d’après nous, les investisseurs vont se recentrer sur les fondamentaux à mesure que les incertitudes extérieures se dissiperont. »