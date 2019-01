Zak Smerczak, analyste et gérant actions Monde chez Comgest, société de gestion indépendante axée sur l’investissement de croissance et de qualité, livre ses perspectives pour 2019. Il recommande aux investisseurs d’être prudents quant aux marchés dans leur ensemble, d’évaluer les entreprises avec une approche de valorisation strictement bottom-up et de se concentrer sur la durabilité des opportunités de croissance.

A l’approche de la nouvelle année, il nous semble nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les niveaux de valorisation mais aussi sur la durabilité des opportunités de croissance. Nous avons déjà commencé à alléger et vendre des actions de notre fonds global Comgest Growth World détenues parfois depuis plus de dix ans, soit parce que la trajectoire de croissance à long terme des entreprises semblait moins certaine, soit, surtout, parce que les valorisations atteintes étaient élevées en termes historiques. Cela concerne notamment des titres du secteur des technos ou de l’automatisation industrielle.

En revanche, il existe, pour des investisseurs axés sur le long terme, de nombreux business models robustes offrant un potentiel de croissance des résultats visible, stable et durable dans la plupart des contextes économiques, indépendamment du lieu ou du secteur.

Un secteur dans lequel nous venons d’identifier de nouvelles idées et de renforcer des positions existantes est celui des biens de consommation de base aux Etats-Unis et en Europe, subitement délaissé par les investisseurs en raison du risque inflationniste, de pression sur le prix des matières premières et de risques sur la distribution. Les titres Church & Dwight et Unilever, par exemple, offrent selon nous une croissance du chiffre d’affaires régulière et visible de près de 10 %, tout en améliorant leurs marges grâce à l’optimisation des coûts et à un levier opérationnel qu’elles peuvent exploiter sur de nouveaux marchés afin de générer une croissance des résultats régulière à deux chiffres.

De même, nous pensons que des fournisseurs de matériel médical de premier plan comme Medtronic et Becton Dickinson offrent des opportunités de forte croissance régulière et très visible soutenue par des lancements de produits innovants, la pénétration de marchés émergents et des prix concurrentiels (sous réserve de pressions isolées dues à des réformes de la santé). Nous avons continué à renforcer nos investissements dans ces entreprises pendant l’année pour exploiter leurs valorisations avantageuses.

Concernant les opportunités par pays pour 2019, le Japon continue d’offrir de nouvelles idées et constitue un marché peu couvert par les analystes qui ont tendance, selon nous, à sous-estimer le potentiel de croissance des entreprises japonaises. Des distributeurs comme Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, Seven & I et Don Quijote profitent d’une augmentation de la croissance des ventes en magasin, du déploiement de nouvelles boutiques et d’une hausse des marges.

De plus, ils bénéficient d’une croissance continue du tourisme en provenance de l’étranger, surtout de Chine, pays dans lequel Fast Retailing construit aussi des magasins et affiche une belle croissance.

Quoi qu’il arrive au niveau macroéconomique, nous sommes convaincus qu’il sera toujours possible de dénicher des investissements de croissance pérenne, visible et stable l’an prochain.