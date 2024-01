Diversification, diversification et diversification en 2024.

Amadeo Alentorn, Gestionnaire d’investissement, Actions systématiques chez Jupiter privilégie les principes de bon sens tels que la diversification à l’excès de confiance pour établir ses perspectives.

Dès lors qu’il s’agit d’économie, de géopolitique ou de marchés, les investisseurs sont souvent incertains quant aux perspectives pour les douze prochains mois.

En termes d’économie, l’incertitude persiste quant au programme de relèvement des taux d’intérêts de la Réserve fédérale américaine, lancé en mars 2022 dans un effort urgent pour maitriser l’inflation galopante (dont les taux ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 22 ans) et s’il fera basculer ou non les Etats-Unis dans la récession.

En termes de géopolitique, la guerre en Ukraine, le conflit entre le Hamas et Israël et les tensions latentes entre les Etats-Unis et la Chine concernant le commerce et Taiwan inquiètent également. La perspective que Trump, malgré ses problèmes judiciaires, devienne le candidat républicain à l’élection présidentielle américaine prévue pour le 5 novembre 2024 est un autre facteur troublant, en raison notamment de son attitude à la suite des résultats des élections de 2020.

Enfin, les marchés financiers généralement favorables au risque en 2023, ont été ébranlé par les baisses consécutives des actions en septembre et octobre.

Que doivent faire les investisseurs face à toutes ces incertitudes ? Voici trois conseils à l’intention des investisseurs désireux d’affronter l’instabilité à venir.

1. Diversification, diversification, diversification

Une des principes de base, mais toutefois important en investissement, est la diversification. L’idée est simple : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Malheureusement, certains investisseurs sous-estiment le degré de diversification nécessaire. Les portefeuilles traditionnels 60-40, par exemple, ont enregistré un rendement négatif au cours de 21 années depuis 1928 (un portefeuille 60-40 qui serait composé à 60% de l’indice S&P et à 40% de bons de Trésor américain sur 10 ans). Les actions et les obligations offrent une plus grande diversification que les actions seules, mais ce n’est pas suffisant selon nous.

Les stratégies neutres par rapport au marché peuvent apporter de la diversification en fournissant un flux de rendement qui n’est pas corrélé ni aux actions, ni aux obligations. Une stratégie d’actions neutre par rapport au marché peut investir dans des actions, mais le profil de rendement peut-être très différent, si bien qu’il s’agit, selon nous, d’une classe d’actifs différente.

2. Se méfier des grands paris macroéconomiques

La plupart des gens ne font pas sérieusement confiance aux boules de cristal ou aux horoscopes.

Devrions-nous faire confiance aux prévisions macroéconomiques ? Tout investissement comporte un degré de risque, mais les investisseurs feraient bien d’être un peu moins confiants dans leur capacité à prédire le futur. Des études psychologiques montrent que la plupart des gens pensent conduire une voiture bien mieux qu’ils ne le font en réalité. Il en va de même pour les prévisions macroéconomiques.

Dans le monde réel, certains événements sont imprévisibles. La crise des subprimes de 2008, la crise du covid, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le taux d’inflation élevé en 2022, les avancées de l’intelligence artificielle en matière de génération de langage et l’attaque d’Israël par le Hamas, ne sont qu’un petit échantillon d’incidents qui ont pris le monde par surprise. Contrairement aux sujets étudiés par les physiciens (atomes, molécules, cellules, planètes, étoiles, galaxies), l’économie reste en grande partie un mystère.

Les économies sont des systèmes complexes et ouverts, contenant des agents conscients d’eux-mêmes qui établissent des prévisions (et des prévisions sur les prévisions ...). Les boucles de rétroaction, les chocs externes et les phénomènes chaotiques rendent les prévisions des économistes au mieux provisoires. Nous serions bien avisés de prendre les prédictions macroéconomiques (y compris celles faites à cette époque de l’année) avec des pincettes.

Il existe des méthodes d’investissement qui sont indépendantes de l’environnement macroéconomiques. Nous utilisons un processus d’investissement basé sur la prise de température du marché et qui réagit aux changements d’appétit des investisseurs pour le risque. Notre stratégie neutre par rapport au marché est conçue pour avoir un bêta zéro - ses rendements sont conçus pour ne pas être affectés par les mouvements du marché.

3. Être attentif au style

Notre troisième conseil est d’être attentif au style. Non, nous ne parlons pas de mode (bien que si vous pensez que certains mouvements de marché ont quelque chose de commun avec la mode... eh bien, nous sommes d’accord). Par style, nous entendons le style d’investissement.

Un style d’investissement axé sur la valeur signifie acheter des actions bon marché. Un style d’investissement axé sur la croissance signifie acheter les actions d’entreprises en pleine croissance. Le style d’un investisseur est très important pour déterminer son rendement global. Les marchés se caractérisent par des périodes favorables à la valeur et d’autres à la croissance. D’autres styles d’investissement incluent les actions « Quality », le Momentum et la faible volatilité.

De nombreux investisseurs choisissent un style d’investissement et s’y tiennent. Est-ce une vertu ? Certains considèrent que c’est presque un manquement moral que de changer de style : un péché appelé "dérive de style".

Mais ne faut-il pas changer de style si les conditions du marché changent ? L’investisseur axé sur la valeur n’est pas récompensé si les actions bon marché deviennent de plus en plus bon marché. L’investisseur axé sur la croissance peut se retrouver très exposé lorsque les actions sont surachetées. Les deux styles - tous les styles - ont leurs bons et leurs mauvais côtés.

Dès lors, n’est-il pas plus judicieux de les combiner ?

Et la combinaison de différents styles ne vous rappelle-t-elle pas un conseil que nous avons déjà abordé : la diversification ?Nos trois conseils dérivent de la diversification. La connaissance des styles conduit à une diversification entre les styles. Le réalisme des prévisions conduit à une diversification entre les différents évènements futurs possibles. La recherche de diversification conduit quant à elle à de nouvelles classes d’actifs. Nos trois conseils n’en font donc qu’un. Diversification, diversification, diversification.