Nous nous attendons à ce que l’économie américaine prolonge la plus longue période de croissance de son histoire et à ce que la Chine parvienne à stabiliser son économie, en l’absence de tout choc extérieur important. Le décalage des effets de l’assouplissement monétaire mondial devrait avoir un impact favorable sur les conditions financières et contribuer à stimuler l’activité économique.

Bien que nous ne nous attendions pas à une reprise des investissements des entreprises, la consommation américaine reste forte et devrait être le moteur de l’économie américaine. Le consommateur a connu une baisse de son endettement, une forte croissance de l’emploi et des salaires et a bénéficié de la hausse des prix des actifs. À l’échelle mondiale, nous prévoyons que l’inflation restera modérée et nous avons abaissé nos attentes en matière d’inflation dans les marchés émergents dans notre plus récente revue de portefeuille. L’Europe espère un règlement rapide des différends commerciaux pour améliorer les perspectives de croissance, car la BCE semble ne pas avoir d’options politiques viables. Nous estimons qu’il est peu probable que l’Europe parvienne à mettre en place un programme d’assouplissement quantitatif significatif.

Notre positionnement de portefeuille en ce début de 2020 se concentre sur les actions des marchés développés mondiaux, les obligations à court terme et le crédit. Bien que les marchés boursiers mondiaux continuent d’atteindre des sommets inégalés, nous continuons de nous concentrer sur les facteurs fondamentaux et de nous rappeler que les marchés haussiers ne sont pas éternels. Ainsi, nous prévoyons que les actions mondiales afficheront une croissance des bénéfices proche des niveaux tendanciels historiques, les marchés émergents profitant de la faiblesse possible du dollar américain à la suite du revirement de la politique monétaire (c’est-à-dire la réduction des taux d’intérêt par rapport aux hausses précédentes). Nous restons toutefois prudents en ce qui concerne les obligations d’État et les matières premières.

En 2019, nous avons réduit notre exposition aux obligations souveraines à plus long terme, car les échanges commerciaux concernés ont pesé sur les perspectives de croissance et les rendements ont baissé. Les rendements négatifs, en particulier en Europe, illustrent l’ampleur des anticipations de croissance et d’inflation à la baisse. Nous pensons que l’amélioration des perspectives économiques fera remonter les rendements à plus long terme, ce qui accentuera leur courbe et entraînera des rendements négatifs pour les investisseurs au cours de la période à venir. Nous préférons détenir une exposition aux titres à revenu fixe des marchés émergents, qui, selon nous, offrent une diversification aux rendements attrayants dans des marchés avec une croissance plus élevée, bien qu’en phase de ralentissement.