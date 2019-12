Paul McNamara, Investment Director, Dette émergente, GAM

De toute évidence, les élections américaines sont extrêmement importantes. Il existe un certain nombre de courants très différents au sein du Parti démocrate, qui se démarquent tous de celui du président Trump. Nous suivons également de près la guerre commerciale. Ce sont là, à notre avis, les deux principaux enjeux. Nous entendons également parler de la perspective d’une récession, mais cela ne fait pas partie de nos priorités pour le moment.

Reiko Mito, Investment Director, Actions japonaises, GAM

Il y a quatre ans, nous avons assisté à une forte reprise des titres de valeur par rapport aux titres de croissance, et nous avons fait face à une certaine volatilité. Cette fois, nous pensons que la volatilité sera plus faible, car la probabilité d’une surprise sur le plan politique est moins importante. Au Japon en 2019, les rachats d’actions par leurs émetteurs ont augmenté de 60% par rapport à l’année précédente, ce qui témoigne de la volonté des entreprises d’améliorer le rendement des capitaux propres. Cela témoigne également de leur confiance dans les perspectives de bénéfices à long terme. Nous pensons que cette tendance se poursuivra. Nous verrons aussi les Jeux olympiques d’été de 2020 se tenir à Tokyo.

Adrian Owens, Investment Director, Global Macro & Currency Fixed Income, GAM

En tête d’affiche nous mettrions sans aucun doute la politique américaine et les accords commerciaux avec la Chine. La croissance américaine pourrait aussi être l’une des évolutions clés de 2020, si elle s’avérait plus faible que prévu. Dans ce contexte, l’inflation pourrait aussi augmenter. Les pressions s’accentuent déjà sur l’inflation américaine, ce qui devrait, à notre avis, rendre l’environnement très difficile, car les marges des entreprises seraient encore plus réduites. Cela pourrait être une situation difficile pour les actifs risqués, d’une manière générale.

Rob Mumford, Investment Manager, Actions émergentes, GAM

Le lancement de la 5G en Asie pourrait soutenir la croissance des résultats sur l’ensemble de la région. Alors que les sociétés intervenant en amont du lancement de la 5G ont déjà enregistré de bonnes performances, nous prévoyons que le delta réel se situera dans celles qui interviennent en aval. Les fabricants équiperont probablement leurs téléphones 5G de leurs avancées technologiques, comme les appareils photo et les objectifs, afin d’accroître leur compétitivité.

Gianmarco Mondani, Investment Director, Stratégies actions européennes non directionnelles, GAM

L’un des principaux facteurs qui nous intéressent est le ralentissement des bénéfices, et le fait de savoir s’il va se transformer ou non en une chute importante. Si cela se produit, cela signifiera probablement que l’économie mondiale entre en récession. Dans ce cas, de nombreux investisseurs qui achetaient des actions pour échapper aux rendements négatifs des obligations pourraient être déçus.

John Seo, Co-Fondateur et Directeur général de Fermat Capital Management, GAM

Ce à quoi nous aspirons, c’est une formidable expansion de notre marché. Nous nous attendons à ce que les émissions d’obligations catastrophes atteignent des records. Il sera intéressant de voir combien d’acteurs reviendront effectivement sur le marché en 2020, et lesquels.

Swetha Ramachandran, Investment Manager, Actions du secteur du luxe, GAM

Les fusions et acquisitions ont maintenant commencé dans le secteur. LVMH a donné le coup d’envoi avec l’acquisition de Tiffany, et l’on peut s’attendre à ce que d’autres entreprises du secteur lui emboîtent le pas. En outre, plusieurs évènements importants ont eu un impact sur le secteur du luxe, tels que les « gilets jaunes » et les manifestations de Hong Kong. Le secteur devrait profiter de la dissipation progressive de ces mouvements.

Lars Jaeger, Investment Director, GAM Systematic, GAM

En tant que gérant systématique, les évènements ne nous concernent pas spécifiquement ; cependant, l’environnement du marché nous affecte. Un marché houleux serait pour nous différent d’un marché calme. En 2020, nous ne nous attendons pas à ce que le marché soit particulièrement calme.

Daniel Häuselmann, Investment Director, Actions suisses, GAM

L’année 2019 a été formidable pour les entreprises suisses. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine sera certainement un enjeu important l’année prochaine. Comme les entreprises suisses sont très internationalisées, elles ont besoin de stabilité à l’échelle mondiale. Si, comme nous l’espérons, il n’y a pas de récession en 2020, les entreprises suisses continueront à bénéficier d’un environnement favorable.

Christophe Eggmann, Investment Director, Actions du secteur de la santé, GAM

Nous pensons que 2020 sera assez calme en termes d’évènements : les élections américaines seront le seul fait marquant. Pour ce qui est de l’impact sur les valorisations, nous avons constaté cette année [2019] que les soins de santé ont été l’un des secteurs les moins performants