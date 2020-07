Gestion de Patrimoine

Solidement implanté au Pays Basque, en particulier à Biarritz et doté d’une antenne à Paris, Valorial est un cabinet patrimonial de famille qui maîtrise 2 grands domaines d’expertise : conseil financier et transactions immobilières haut de gamme. Il est spécialisé dans l’élaboration de stratégies globales aux plans fiscal, familial, professionnel et juridique visant à valoriser les patrimoines et d’en optimiser la transmission.

Georges Nemes déclare : « Ce sont toujours les rencontres qui sont à l’origine de nos projets de développement ; nous avons été séduits par l’approche de Sybille Jost Lefebvre et Séverine Traille qui comme nous, ont une vision empathique du métier ».

Il ajoute : « Désormais, Valorial participe à notre ambition : devenir un acteur incontournable au sein des CGP indépendants, en nous appuyant sur les compétences complémentaires de nos différents associés dans les structures qui nous rejoignent ».

Sybille Jost Lefebvre conclut : « Nous accompagnons nos clients au long cours parfois sur plusieurs générations. Nous sommes là pour vivre avec eux les évolutions de la famille à chacune de leurs étapes. En rejoignant Patrimmofi, nous nous appuyons sur un groupe solide, qui nous donne l’opportunité de nous développer de façon structurée ».