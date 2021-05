Gestion de Patrimoine

L’immeuble belge a été sélectionné pour réaliser la première transaction du fonds par le biais de la société détentrice de l’immeuble City Land SA / NV. Le fonds paneuropéen a pour mandat d’investir environ 50 % de son capital en dehors de l’Allemagne, y compris le Benelux et les marchés nordiques.

L’immeuble multi-locataire de 3 133 m2 comprenant 17 parkings et 16 m2 d’espace d’archivage a été achevé en 2017 et est situé au 25 rue Montoyer, au cœur du quartier européen, qui présentait le taux de vacance de bureaux le plus bas (2,4 %) de tous les quartiers de la ville à la fin du troisième trimestre de 2020. L’immeuble M25 accueille 13 locataires de catégorie AAA+ dont l’éventail d’occupants inclut des sociétés de lobbying tel que l’Association médicale allemande ainsi que le fabricant Viessmann Belgium jusqu’à IBM, qui a récemment signé un nouveau bail de neuf ans. Désormais intégralement loué, l’actif de catégorie A, assorti d’un label BREEAM Very Good, correspond parfaitement au profil ESG du fonds. Le WAULT de plus de cinq ans jusqu’à la première résiliation de bail, garantit également des revenus pendant la phase de lancement du nouveau fonds.

Sheelam Chadha, responsable des transactions pour la Belgique et le Luxembourg chez PATRIZIA, déclare : « Le M25 est une pépite pour notre fonds - il correspond à tous les critères de qualité de construction et de localisation, et présente de solides références en matière de durabilité et de composition des locataires. La rue Montoyer a toujours été l’artère la plus populaire de ce quartier de Bruxelles et se trouve à deux pas de toutes les institutions européennes, des transports en commun et d’autres commodités, comme les restaurants, les cafés et les parcs. Le segment des bureaux de 100 à 300 mètres carrés est resté populaire pendant la pandémie de Covid-19 et les locataires sont toujours à la recherche d’un espace de premier choix dans ce quartier, renforçant notre conviction à l’égard du fait que les bureaux constituent une catégorie d’investissement ’core’. »

Le bureau bruxellois de PATRIZIA gère tous les investissements immobiliers directs pour la Belgique et le Luxembourg, avec un total d’environ 1,7 milliard d’euros d’actifs sous gestion sur ces marchés.

Bruxelles est l’un des 10 principaux marchés de bureaux les plus stables en termes de volatilité des rendements depuis 2005 par rapport aux autres grands marchés de bureaux européens. En plus des institutions européennes, la capitale belge héberge le siège de l’OTAN. La ville occupe mondialement la première place en ce qui concerne la présence d’organisations internationales, devant Washington DC, tout en affichant la plus forte concentration de diplomates de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA).

PATRIZIA a été conseillée par Clifford Chance, Eight Advisory et TA Europe dans le cadre de cette transaction.